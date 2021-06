Νομοσχέδιο στη Γερουσία δίνει το «πράσινο φως» για την πώληση F-35 στην Ελλάδα

Στην περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ - Ελλάδας έχει ως στόχο το νέο αμυντικό νομοσχέδιο που κατέθεσαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.

To νομοσχέδιο, που έχει τίτλο «Νόμος περί άμυνας και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021», ζητά την έγκριση της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Ελλάδα και προβλέπει τη παροχή δανείων στην Ελλάδα τα οποία θα σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φιλοδοξεί να οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε ο νόμος East Med Act και προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας αλλά και για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

The U.S. & Greece share a long history of cooperation based on commitment to democratic values, & we must continue to build on this relationship. Proud to introduce legislation to support Greece's armed forces modernization & promote security & stability in the Eastern Med.