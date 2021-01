«Πράσινο φως» για άνοιγμα καταστημάτων από την επιτροπή Λοιμωξιολόγων

«Ναι» στο άνοιγμα των καταστημάτων με τη μέθοδο του του click away και ραντεβού (click in shop), έδωσε η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων που συνεδρίασε για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Εξαιρούνται από τη μέθοδο του ραντεβού οι επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές, αποκαλούμενες ως «κόκκινες», στις οποίες θα επιτρέπεται μόνο το click away.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής οι περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς αυξημένων περιοριστικών μέτρων είναι η Δυτική Αττική (Ασπρόπυργος και η Ελευσίνα), η Ροδόπη, η Λέσβος ο Δήμος Εορδαίας, Κοζάνης και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι τοπικές κοινότητες Στροφής, Νέδας, Αγιοχωρίου και Ήπιου του Δήμου Αρριαννών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και το νησί της Καλύμνου. Επίσης, ο δήμος Αμύνταιου της ΠΕ Φλώρινας και στην Τοπική Κοινότητα Παλαίκαστρου του Δήμου Σητείας της ΠΕ Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δίδεται παράταση δυο ωρών στους καταναλωτές προς και από τα καταστήματα για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, με υποχρεωτική την αποστολή SMS για τη μετακίνησή τους. Παράλληλα θα ισχύει και περιορισμός ατόμων εντός του καταστήματος, ανάλογα με το εμβαδόν σε μαγαζιά που θα λειτουργήσουν με click-in-shop.

Σχετικές λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και αν θα υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποια καταστήματα.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίζεται με αντικείμενο το άνοιγμα ή όχι των εκκλησιών.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε το άνοιγμα των καταστημάτων λέγοντας πως «υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης των μέτρων» αφού «ξεπεράσαμε το σκόπελο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς χωρίς ιδιαίτερες αναταράξεις, χάρη στην επιβολή του αυστηρότερου lockdown», ενώ, όπως ανακοίνωσε «αυξάνεται το πρόστιμο στα 500 ευρώ».

Ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Ant1 σκιαγράφησε τα καταστήματα που θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιώντας για αυτόματο κλείσιμο αν δεν τηρηθούν τα μέτρα.

Έτσι στην πρώτη γραμμή των μαγαζιών για να ανεβάσουν ρολά, είναι τα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και χρυσοχοΐας, αλλά και αυτά που πουλάνε εποχικά είδη, όπως κουβέρτες, χαλιά κλπ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τόνισε κατηγορηματικά ότι σε όλα τα σενάρια που έχουν εκπονηθεί, κυρίαρχο ρόλο παίζει η αποφυγή συνωστισμού στους δρόμους και έξω από τα καταστήματα. Τα μαγαζιά δε θα ανοίξουν για να πάμε βόλτα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά παρατήρησε ότι στο ενδεχόμενο άνοιγμα δε θα υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί μεταξύ δήμων.

Ερωτηθείς για τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης άκρων, άφησε να εννοηθεί ότι πιθανόν θα ανοίξουν κι αυτά από την προσεχή Δευτέρα, ενώ σε ότι αφορά τα ΚΤΕΟ, είπε ότι αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες για άνοιγμα. Αντίθετα, όπως είπε, τα πρακτορεία ΟΠΑΠ έχουν απασχολήσει πολύ και τον ίδιο, αλλά δεν είναι εύκολο να ανοίξουν στην παρούσα φάση, όπως και τα γυμναστήρια.

Για τα βιβλιοπωλεία είπε ότι είναι και προσωπική του πρόταση να ανοίξουν και πάλι από τη Δευτέρα, ενώ εφόσον ανοίξει το κομμάτι της αγοράς που αναμένεται, είναι αυτονόητο ότι θα επιστρέψουν και οι πάγκοι με βιομηχανικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα για τα κέντρα αισθητικής, είπε ο κ. Γεωργιάδης, λέγοντας πως θα ανοίξουν σε πιο «κοντινή ταχύτητα».