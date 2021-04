Βρετανία: «Πλήρης στήριξη» στην Τσεχία μετά τις απελάσεις Ρώσων διπλωματών

Η Βρετανία παρέχει την «πλήρη στήριξή» της στη Δημοκρατία της Τσεχίας, που αποκάλυψε μέχρι που μπορούν να φθάσουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ έπειτα από την απέλαση από την Πράγα 18 Ρώσων διπλωματών.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει την πλήρη στήριξή του προς τους Τσέχους συμμάχους μας, οι οποίοι αποκάλυψαν μέχρι που μπορεί η φθάσει η GRU (η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) στην προσπάθειά της να πραγματοποιεί επικίνδυνες και κακόβουλες επιχειρήσεις – κάτι που υπογραμμίζει μια ανησυχητική συμπεριφορά που συνεχίζεται μετά την επίθεση στο Σάλσμπερι», έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter.

The UK stands in full support of our Czech allies, who have exposed the lengths that the GRU will go to in their attempts to conduct dangerous and malign operations – and highlights a disturbing pattern of behaviour following the attack in Salisbury. https://t.co/dv4rWDl91I