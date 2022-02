Οι άμαχοι φεύγουν από το Ντονμπάς - Ανοίγουν τα καταφύγια οι Ουκρανοί

Στο Ροστόφ της Ρωσίας έφτασαν το βράδυ της Παρασκευής τα πρώτα λεωφορεία που μεταφέρουν αμάχους από το Ντονμπάς, μετά την απόφαση των Ρώσων αυτονομιστών, που καταγγέλλουν επιθέσεις από τον ουκρανικό στρατό.

Η αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα απομακρύνει τους κατοίκους της στη Ρωσία, επειδή αυξήθηκαν οι βομβαρδισμοί κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης.

Οι αυτονομιστές και η ουκρανική κυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για την αύξηση της έντασης στην περιοχή.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ ανακοίνωσε αργότερα με τη σειρά της ότι ο άμαχος πληθυσμός θα εκκενώσει την περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα τζιπ εξερράγη έξω από το κτίριο της «κυβέρνησης» του Ντονέτσκ, στην ομώνυμη πρωτεύουσα της επαρχίας. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είπαν ότι είδαν το διαλυμένο όχημα, με μια από τις ρόδες του να έχει εκτιναχθεί μακριά. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το τζιπ ανήκε σε έναν από τους ηγέτες των αυτονομιστών.

Η ουκρανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν σχεδιάζει καμία επίθεση και δεν στοχοθετεί αμάχους.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους των δύο περιοχών είναι ρωσόφωνοι και πολλοί έχουν ήδη αποκτήσει τη ρωσική υπηκοότητα.

Μέσα σε λίγες ώρες από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, ολόκληρες οικογένειες συγκεντρώθηκαν για να επιβιβαστούν στα λεωφορεία. Οι αρχές εκτιμούν ότι περίπου 700.000 άνθρωποι θα φύγουν.

