Ο Αρτέτα (δεν) έχασε την υπομονή του με τον Ομπαμεγιάνγκ, για να μη χάσει το «πάνω χέρι»

Με τη θέα του τεράστιου ρολογιού του Big Ben να «σκεπάζει» την πόλη, είναι μάλλον δύσκολο να (ξε)χάσεις την ώρα στην αγγλική πρωτεύουσα. Ο Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ωστόσο, καθυστέρησε και αυτό του κόστισε ένα επιπλέον χαμένο 90λεπτο στο κυριακάτικο (14/3) ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου με την Τότεναμ. Η Αρσεναλ δεν το «πλήρωσε», καθώς νίκησε με 2-1. Ωστόσο, την επομένη ο αγγλικός Τύπος και παλαίμαχοι παίκτες των «κανονιέρηδων» συμμετείχαν σε ένα «νοητό» debate για το ρίσκο ή όχι της απόφασης του προπονητή του, Μικέλ Αρτέτα, να τον αφήσει εκτός για πειθαρχικούς λόγους...

Ο Ισπανός προπονητής δυσαρεστήθηκε με την καθυστερημένη άφιξη του 31 ετών κορυφαίου (και ακριβοπληρωμένου, με ετήσιο μισθό 15 εκατομμυρίων ευρώ) επιθετικού του στο ξενοδοχείο. Λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα αποκάλυψε στο Sky Sports ότι «ενώ επρόκειτο να είναι βασικός, θα μείνει στον πάγκο, για ένα εσωτερικό θέμα». Κατά τη διάρκεια του ματς αποκαλύφθηκε ο λόγος. Ο Αρτέτα δεν δίστασε να πάρει μία τολμηρή απόφαση, θέλοντας όμως να αποδείξει ότι εκείνος τραβάει τις γραμμές των ορίων και της ανοχής στα αποδυτήρια.

BREAKING: Mikel Arteta confirms Pierre-Emerick Aubameyang has been dropped for the NLD due to disciplinary issues pic.twitter.com/4M8r5DXdij