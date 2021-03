Η «νέα Αρσεναλ» έφτασε(;), αλλά ο Αρτέτα μπορεί να... φύγει

Ο Τύπος δεν είναι... κυκλοθυμικός μόνο στην Ελλάδα. Οι οπαδοί δεν διακατέχονται από ακραία αλλαγή συναισθημάτων μόνο στα μέρη μας. Ο υπερβολικός ενθουσιασμός και η αντίστοιχη απογοήτευση είναι καταστάσεις που μοιάζουν με έναν «κανονισμό» του αθλήματος σε όλο τον κόσμο. Αυτή η εναλλαγή συναισθημάτων αποτέλεσε μία μόνιμη συνθήκη στην την τελευταία εβδομάδα για την Αρσεναλ. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του Europa League, πάντως, δείχνει να μάχεται ακόμη με «φαντάσματα» του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά και έναν καταλανικό «εχθρό» για χάρη του προπονητή της, Μικέλ Αρτέτα...

Οι «κανονιέρηδες» ήταν την περασμένη Πέμπτη κοντά στο να χάσουν πρόωρα τη χρονιά τους. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 2-1 από τη Μπενφίκα στο ουδέτερο «Γ. Καραϊσκάκης». Η ανατροπή και νίκη 3-2 κράτησε «ζωντανό» το όνειρο κατάκτησης του Europa League, που έμοιαζε με τη μοναδική «σανίδα» για να πιαστούν και να επιστρέψουν στο Champions League, έπειτα από τέσσερις σεζόν. Η άλλοτε δεδομένη παρουσία στην τετράδα της Premier League, στα 21 χρόνια του Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο, είναι πια πολυτέλεια για τους Λονδρέζους.

Η χαρά για την πρόκριση μετριάστηκε σε ΜΜΕ και κοινό, όταν διαπίστωσαν πως ο Αρτέτα άλλαξε κατά τα 7/11 την ενδεκάδα για τον κυριακάτικο (28/2) εκτός αγώνα με την 2η στη βαθμολογία Λέστερ, εκτιμώντας ότι παρατάει το πρωτάθλημα. Μετά τον θρίαμβο με 3-1 επί των «αλεπούδων», ο Ισπανός δεν είχε κανέναν λόγο να απολογηθεί. Είχε κερδίσει με μία «δεύτερη ομάδα», η οποία έδειξε θάρρος και ανθεκτικότητα. Πέτυχε άλλη μία ανατροπή και απλώς εξήγησε πως «δεν ήταν θέμα rotation και ξεκούρασης, αλλά ευκαιρίας να παίξουν παίκτες που δεν είχαν αγωνιστεί μεσοβδόμαδα, όπως ο Ουίλιαν, ο Νικολά Πεπέ, ο Οντεγκααρντ, ο Τζάκα, ο Λακαζέτ και άλλοι».

Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη της Αρσεναλ σε αντίπαλο της πρώτης τριάδας της βαθμολογίας της Premier League από τον Ιανουάριο του 2015, με το 2-0 στο Μάντσεστερ επί της Σίτι, με κόουτς τον Βενγκέρ! Εκτοτε, σε 14 απόπειρες επί ελίτ οικοδεσποτών, οι Λονδρέζοι δεν είχαν πάρει «τρίποντο»... Πριν από τη ρεβάνς με τη Μπενφίκα, ο Μικέλ Αρτέτα είχε κατηγορηθεί πως αντικατέστησε το παιχνίδι – «joie de vivre» («χαρά της ζωής») του Αλσατού με μία αντιπαραγωγική σκληράδα, παρότι προσφέρει τακτικά ευκαιρίες στην πιτσιρικαρία των Μπουκάγιο Σακά (19χρ.), Εμίλ Σμιθ Ρόου (20χρ.) και Κίεραν Τίρνεϊ (23χρ.).

Κόντρα στους Πορτογάλους και στη Λέστερ, ωστόσο, οι «κανονιέρηδες» δημιούργησαν και σκόραραν, αναγκάζοντας τον αγγλικό Τύπο να κάνει λόγο για μία «νέα Αρσεναλ». Η αναφορά, πάντως, είχε συνοδεία σε πολλές περιπτώσεις κι ενός ερωτηματικού. Από τη 12η θέση του πρωταθλήματος, η ομάδα του Αρτέτα ανέβηκε στην 10η και, πλέον, είναι 8 βαθμούς μακριά από την τετράδα που οδηγεί στο Champions League.

Ο 38χρονος κόουτς ακόμη προσπαθεί να αναπτύξει τη νεανική ομάδα του, επιχειρώντας να εφαρμόσει τις τακτικές και τις ιδέες του. Από την επομένη του θριάμβου στην έδρα της Λέστερ, όμως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν αμφιβολίες ότι θα βρει χρόνο να το κάνει, κυρίως αν επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι η επιστροφή του στη Βαρκελώνη θα γίνει πραγματικότητα το καλοκαίρι

Ο γεννημένος στο Σαν Σεμπαστιάν Αρτέτα είναι μεν «προϊόν» των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα της πρώτης ομάδας των «μπλαουγκράνα». Αγωνίστηκε σε Παρί Σ.Ζ., Ρέιντζερς, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Εβερτον και Αρσεναλ, πριν κλείσει την καριέρα του το 2016 και εργαστεί άμεσα ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Τον Δεκέμβριο του 2019 αντικατέστησε τον Ουνάι Εμερι στην Αρσεναλ, αλλά από την Καταλονία αναφέρουν πως η Μπαρτσελόνα τον καλεί...

Arsenal boss Mikel Arteta emerges as Joan Laporta target to be next Barcelona managerhttps://t.co/wrqK8WrKVi pic.twitter.com/khsYO4LkCU