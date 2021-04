Μετά το ίδιο κρεβάτι, τα αδέρφια Αντετοκούνμπο μοιράστηκαν και το ίδιο παρκέ

Η ούτως ή άλλως «κινηματογραφική» πορεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από του δρόμους των Σεπολίων και από το κλειστό του Φιλαθλητικού, ως το ΝΒΑ και τα δύο βραβεία MVP στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, δεν θα γίνει απλώς ένα φιλμ για τη ζωή της οικογένειάς του. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/4), λίγο μετά τη νίκη του Μιλγουόκι επί των πρωταθλητών Λέικερς στο Λ.Α., βρήκε μάλλον και την ιδανικότερη σκηνή για το τρέιλερ της.

Ο σταρ των Μπακς συνυπήρξε στο παρκέ του «Στέιπλς Σέντερ» για 52΄΄ με τον συμπαίκτη του, Θανάση και τον άλλο αδερφό τους και φόργουορντ των Λέικερς, Κώστα. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ που μία τριάδα αδερφών παίζει στον ίδιο αγώνα. Στην πρώτη φορά, το 2019, ο νυν συμπαίκτης του «Giannis», Τζρου Χόλιντεϊ, τότε γκαρντ των Πέλικανς, είχε αντιμετωπίσει κόντρα στην Ιντιάνα, τους αδερφούς, του Τζάστιν και Ααρον.

Second trio of brothers to all appear in same NBA game. ❤️ pic.twitter.com/rMU2a1Ix2o — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (25π. – 10ριμπ.), δεν έκρυψε τη χαρά του για το «reunion» της φαμίλιας του στο Λος Αντζελες με τον Θανάση (8π. – 2κλεψ.) και τον Κώστα (0/1 σουτ σε 2΄΄) και χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «την πιο αγαπημένη στιγμή στην καριέρα μου!». Ο σταρ των Μπακς εξήγησε πως «δεν μπορείς να αισθανθείς έτσι είτε πετύχεις ένα νικητήριο σουτ είτε σκοράρεις 40 ή 50 πόντους. Αυτά δεν έχουν σημασία».

Συμπλήρωσε ότι «είναι ανεκτίμητο αυτό που ζήσαμε σήμερα... Το να δεις τους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσες μαζί και κοιμόσουν στο ίδιο κρεβάτι, κοιτώντας το ταβάνι και κάνοντας όνειρα να παίξετε όλοι στο ΝΒΑ, και ξαφνικά να είστε στο ίδιο πάρκε, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει μακριά. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου!».

“This moment today was probably my favorite moment I’ve had so far in the NBA.” pic.twitter.com/nakDAxak9Z — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021

Ο Γιάννης πρόσθεσε πως «και για τους τρεις μας ήταν ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι, ωσότου βρεθούμε στο ίδιο γήπεδο, με την μητέρα μας να βγάζει φωτογραφίες. Δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καλύτερο ή περισσότερο από αυτό. Εκπροσωπούμε τον αείμνηστο πατέρα μας και αυτό ήταν πάντα το όνειρό μας. Τώρα μπορούμε να καθίσουμε μαζί, να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε πετύχει». Μάλιστα, πείραξε τον Θανάση για ένα τρίποντο μπροστά στα απλωμένα χέρια του Κώστα, λέγοντας: «Πώς το έκανες αυτό στον μικρό αδερφό σου;»!

"C’MON MAN! How can you do that to your lil brother?” pic.twitter.com/qHE4Z7PdfR — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2021

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε συναντήσει τον Γιάννη και ως παίκτης των Μάβερικς, το 2019. Ο δεύτερος θυμήθηκε πως «στο Ντάλας, όταν τον είδε να κάνει ζέσταμα, σκέφτηκα ότι κατάφερε κι εκείνος να φτάσει στο ΝΒΑ και ήταν κάτι υπέροχο». Στο ματς στο Λος Αντζελες, όμως, παραδέχθηκε ότι «στην αρχή δεν τον είδα να “ζεσταίνεται” και μόνο όταν τον έβλεπα να ετοιμάζεται να μπει στο παρκέ, κατάλαβα πόσο χαρούμενος είμαι που θα παίξω αντίπαλός του στο ΝΒΑ».