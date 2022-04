Μαίνονται οι μάχες στην Μαριούπολη - Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας, λένε οι Ουκρανοί

Σφοδρές μαίνονται οι μάχες στη Μαριούπολη, ιδίως γύρω από τις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας και στην περιοχή του λιμανιού, με τις ουκρανικές δυνάμεις να προσπαθούν να σπάσουν την πολιορκία των ρωσικών δυνάμεων. Σύμφωνα μάλιστα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά από την έναρξη της εισβολής βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας (Tu-95/160).

Zelenskyy reported that in #Mariupol the occupiers destroyed 95% of all buildings in the city. pic.twitter.com/lbdgeQiLsL

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων στο Κίεβο, ενέργεια που έρχεται μετά τη βύθιση του ρωσικού καταδρομικού «Moskva» στη Μαύρη Θάλασσα.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις

19:01 Ουκρανία: Επτά νεκροί και 34 τραυματίες από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς σε μια κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης, Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος επτά μηνών, ενώ τρία παιδιά τραυματίστηκαν από τα ρωσικά πυρά.

18:56 Ουκρανία: Το πλήρωμα του Moskva δε μπορεί να έχει σωθεί

Το πλήρωμα του καταδρομικού Moskva δεν μπορεί να έχει σωθεί, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του ουκρανικού στρατού, η οποία εκτίμησε πως η Μόσχα «δεν θα συγχωρήσει» στο Κίεβο τη βύθιση αυτού του σκάφους «συμβόλου των ιμπεριαλιστικών φιλοδοξιών της».

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι δεν θα μας συγχωρέσουν», την επίθεση στο Moskva, δήλωσε η Νατάλια Γκουμενιούκ, εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης της νότιας περιοχής της Ουκρανίας, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

18:48 Ουκρανία: Το 95% των θυμάτων στη Μπούκα πυροβολήθηκαν

«Το 95% των ανθρώπων πυροβολήθηκαν με τουφέκια υψηλής ακρίβειας ή άλλα ελαφρά όπλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής του Κιέβου, Αντρί Νεμπίτοφ, αναφερθείς στους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν στην Μπούκα.

«Κατά τη διάρκεια της (ρωσικής) κατοχής, άνθρωποι πυροβολήθηκαν στους δρόμους (...) Στον 21ο αιώνα, είναι αδύνατο να παραμείνουν κρυφά τέτοια εγκλήματα. Όχι μόνο μάρτυρες τα είδαν αυτά, αλλά καταγράφηκαν και σε βίντεο».

18:47 Ζελένσκι: Ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Όλες οι χώρες του κόσμου πρέπει να είναι προετοιμασμένες για την πιθανότητα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στον πόλεμό του κατά της Ουκρανίας, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μιλώντας στο αμερικάνικο τηλεοπτικό δίκτυο.

Σε συνέντευξή του στο CNN ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να στραφεί είτε στα πυρηνικά είτε στα χημικά όπλα επειδή δεν εκτιμά τη ζωή του λαού της Ουκρανίας.

«Δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό είναι ένα ζητούμενο όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για όλες τις χώρες, για όλον τον κόσμο, νομίζω», τόνισε χαρακτηριστικά.

17:49 Υπ. Άμυνας Ουκρανίας: Δύσκολη η κατάσταση στη Μαριούπολη, χρησιμοποιούν βομβαρδιστικά Tupolev οι Ρώσοι

Το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Παρασκευή ότι προσπαθούσε να σπάσει την πολιορκία της Μαριούπολης από τη Ρωσία και ότι οι μάχες μαίνονταν γύρω από το εργοστάσιο του Ίλιτς και το λιμάνι της νότιας πόλης.

«Η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι δύσκολη και σκληρή. Οι μάχες διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Ο ρωσικός στρατός καλεί συνεχώς πρόσθετες μονάδες να εισβάλουν στην πόλη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ.



«Όμως, μέχρι στιγμής οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να την καταλάβουν πλήρως», είπε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση.

Ο Mοτουζιάνικ είπε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας για να επιτεθεί στη Μαριούπολη για πρώτη φορά από την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου και ότι αλλού οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειες για την κατάληψη των πόλεων Ρουμπιζίνιε και Πόπασνα στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία χρησιμοποίησε τα βομβαρδιστικά Tupolev 2 and Tupolev στην Μαριούπολη, σύμφωνα με τους Financial Times.

17:47 Ουκρανοί ειδικοί: Πιθανόν η ρωσική ναυαρχίδα «Moskva» να μετέφερε πυρηνικές κεφαλές

Η ναυαρχίδα της Ρωσίας «Moskva» στη Μαύρη Θάλασσα που βυθίστηκε χθες στη Σεβαστούπολη μετά από έκρηξη μπορεί να μετέφερε πυρηνικές κεφαλές, προειδοποίησαν σήμερα Ουκρανοί αναλυτές και ειδικοί, υποστηρίζοντας πως το πλοίο σχεδιάστηκε για να φέρει κεφαλές για τους υπερηχητικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους P-1000, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει τις αναφορές του διευθυντή ουκρανικού think tank με έδρα το Λβίβ Mykhailo Samus, τον αρχισυντάκτης του Black Sea News Andriy Klymenko και την ουκρανική εφημερίδα Defense Express.

17:40 Ρωσία: Η FSB ζήτησε να αυξηθούν τα κονδύλια για κηδείες και επιτύμβιες στήλες στρατιωτικών

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ζήτησε την 50ή ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία από την κυβέρνηση να αυξήσει κατά 17% τα κονδύλια που διατίθενται ως έξοδα για κηδείες και επιτύμβιες στήλες για τους στρατιωτικούς που χάνουν τη ζωή τους, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC.

Αυτή τη στιγμή για τα έξοδα κηδείας δίνονται έως 20.350 ρούβλια, ενώ στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη έως 28.178 ρούβλια. Η FSB στην πρόταση που παρουσίασε στην κυβέρνηση για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος ζητά να αυξηθούν αυτά τα ποσά αντίστοιχα στα 23.837 και 33.005 ρούβλια. Τα έξοδα για την επιτύμβια πλάκα προτείνεται να αυξηθούν κατά 4.800-6.000 ρούβλια. Συνολικά τα έξοδα της κηδείας για κάθε στρατιωτικό που σκοτώθηκε θα αυξηθούν στα 56.400-74.200 ρούβλια, ανάλογα με τη θέση και την τοποθεσία που θα ταφεί.

16:59 Γερμανία: Ετοιμάζει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισ. ευρώ για την Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θέλει να δαπανήσει επιπλέον 2 δισ. ευρώ σε νέο στρατιωτικό εξοπλισμό, κυρίως για να βοηθήσει την Ουκρανία, δήλωσε κυβερνητική πηγή την Παρασκευή.



Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα προορίζονται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, που αγοράζει όπλα για την Ουκρανία, ενώ κάποιες άλλες δαπάνες θα είναι για διμερείς προμήθειες στην Ουκρανία και αλλού, είπε η ίδια πηγή σύμφωνα με το Reuters.

16:57 CNN: Ο Μπλίνκεν θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαρκέσει έως τα τέλη του 2022

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ ότι η χώρα του πιστεύει πως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του 2022, ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως μεταδίδει το CNN.

Secretary of State Antony Blinken told European allies that the United States believes the Russian war in Ukraine could last through the end of 2022, two European officials have told CNN https://t.co/xTVyq88tXE