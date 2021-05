Ήχησαν σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ - 4 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο

Σειρήνες της αεράμυνας, που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι σειρήνες ακούστηκαν στη Γαλιλαία, ανατολικά της Χάιφα, σύμφωνα με τον στρατό.

Τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ με τη μία εξ αυτών να αναχαιτίζεται από το «Iron Dome».

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, απαντώντας το ισραηλινό πυροβολικό χτύπησε στόχους στον Λίβανο.

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο σε κάθε μέτωπο», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Πρόκειται για το τρίτο ανάλογο περιστατικό σε λιγότερο από μία εβδομάδα, δήλωσε στρατιωτική πηγή του Λιβάνου.

Οι ρουκέτες, για τις οποίες, δεν έχει γίνει ακόμη ανάληψη ευθύνης, ερρίφθησαν από περιοχή κοντά στο χωριό Σεντικίν, στην περιοχή της Τύρου, διευκρίνισε η ίδια πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Και όλα αυτά ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των επιχειρήσεων.

