Η ζωή που δεν έζησε ο Ζοσέ Μουρίνιο στην Τότεναμ

Η πόζα, τον Νοέμβριο του 2019, στα γραφεία της Τότεναμ, έμοιαζε «καλλιτεχνικά» στημένη και ελαφρώς αναμενόμενη. Ζοσέ Μουρίνιο και Ντάνιελ Λίβι ανταλλάσσουν χειραψία, με φόντο καλοντυμένους δικηγόρους και μία στοίβα από τις σελίδες του 45 σελίδων(!) συμβολαίου που μόλις είχε υπογράψει. Η αύρα, ωστόσο, δεν ήταν καλή. Ο Λίβι έδειχνε ακόμη προβληματισμένος από την απόλυση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, την οποία δεν ήθελε ο κόσμος. Ο Μουρίνιο, την ώρα της φωτογραφίας, τόνισε πως «έχουμε στηθεί λες και είμαστε σε γάμο»...

Περίπου 17 μήνες αργότερα, η συνύπαρξη οδηγήθηκε σε αναπόφευκτο «διαζύγιο». Ο κόσμος – και οι παίκτες – αναπολούσε ακόμη τον «πρώην». Ο Τύπος είχε πάψει να δίνει «δανεικό χρόνο» στον Πορτογάλο προπονητή και η Τότεναμ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (19/4) επισήμως την απόλυση του «Εκλεκτού». Ο Λίβι, άλλοτε παράγοντας και της ΑΕΚ, δεν υπολόγισε τη φερόμενη μεγάλη αποζημίωση που δικαιούται ο Μουρίνιο και οι συνεργάτες του.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties. #THFC ⚪️ #COYS

Η εξέλιξη προσδίδει στον άλλοτε κόουτς των Πόρτο, Τσέλσι, Ιντερ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μία «άδεια» παράγραφο στο βιογραφικό. Μία περίοδο χωρίς το «ασήμι» ενός τροπαίου, το οποίο είχε κατορθώσει να προσφέρει στους «κόκκινους διαβόλους». Ο Μουρίνιο θεωρούνταν «ξεπερασμένος», όμως, οδήγησε τη Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση του Europa League και του Λιγκ Καπ. Παρά την απόλυσή του από το «Ολντ Τράφορντ», η Τότεναμ είδε στο πρόσωπό του εκείνον που, στη νέα εποχή του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου της, θα την σταθεροποιήσει στην πρώτη τετράδα της Premier League και στη μόνιμη παρουσία στο Champions League.

Ο Ποτσετίνο είδε την πόρτα της εξόδου, αν και τον Ιούνιο του 2019 είχε οδηγήσει τους Λονδρέζους ως τον τελικό του Champions League. Η απομάκρυνση και του Μουρίνιο αποδεικνύει ότι ο Ντάνιελ Λίβι είναι σε αυτά τα θέματα «αδίστακτος» και παράγοντας δίχως συναισθηματισμούς. Στα «κατά» της θητείας του Πορτογάλου, και κάτι που μέτρησε ιδιαιτέρως εις βάρος του, ήταν πως δεν σταμάτησε ποτέ να κατακρίνει κυρίως τους παίκτες για την κακή πορεία.

Ο Λίβι εκτίμησε την κατάσταση. Μέτρησε εις βάρος του Μουρίνιο ότι η Τότεναμ αποκλείστηκε απρόσμενα στο Europa League από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έχασε νωρίς τη θέση στο Κύπελλο Αγγλίας και παρότι πριν από τα Χριστούγεννα βρέθηκε προσωρινά και στην κορυφή της Premier League, είναι πλέον 7η και με λιγοστές ελπίδες να προφτάσει την πρώτη τετράδα. Ο ίδιος ο Μουρίνιο, πάντως, αισθάνεται αδικημένος διότι η απόλυσή του ήρθε λιγότερο από μία εβδομάδα πριν από τον τελικό του Λιγκ Καπ με τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Ουέμπλεϊ». Στερώντας του την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα τρόπαιο που, πάντως, δύσκολα θα άλλαζε την απόφαση του συμβουλίου να τον διώξει.

José Mourinho is the only manager to beat Pep Guardiola in a cup final (excluding Super Cups).



He was less than a week away from trying to do it again. 😳 pic.twitter.com/dz3Q4BD8D4