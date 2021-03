Το τσιγάρο του Σάρι ψάχνει «τασάκι» σε Φλωρεντία, Νάπολη και... «σιγοκαίει» την Τσέλσι

Η Νάπολη είναι πάντα η γενέτειρά του. Η Φλωρεντία, για την ακρίβεια η κοινότητα Καστελφράνκο Πιαντίσκο, περίπου 30 χλμ. από την πόλη, στην καρδιά της Τοσκάνης, το ησυχαστήριό του. Εκεί απολαμβάνει ο Μαουρίτσιο Σάρι τις κατά τα φαινόμενα τελευταίες των – πληρωμένων από τη Γιουβέντους – διακοπών του. Εκεί αναμένεται να αποφασίσει και για το επαγγελματικό μέλλον του. Ο 62χρονος Ιταλός προπονητής καπνίζει με ηρεμία τα αγαπημένα τσιγάρα του, όσο... τρεις πόλεις αγωνιούν.

Και αν στις δύο ιταλικές περιοχές περιμένουν ένα πολυπόθητο «ναι», στο Λονδίνο ανησυχούν μήπως η επιλογή του «κλέψει» μαζί και ένα ποδοσφαιρικό «παιδί» του. Ο Σάρι απέρριψε μέσα στη σεζόν προσφορές από την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τη Μαρσέιγ, καθώς ο όρος στο συμβόλαιό του με τη «Γιούβε» ανέφερε πως μόνο αν δεν εργαστεί στην τρέχουσα χρονιά θα εισπράξει ολόκληρη την αποζημίωση. Δεν ήταν, ωστόσο, θέμα απληστίας.

Ο πρώην κόουτς και της Εμπολι, της Νάπολι και της Τσέλσι έχει μάθει να μην μετρά τα πράγματα με το χρήμα ή το... ασήμι. Εχοντας απολυθεί στις δύο τελευταίες δουλειές του έπειτα από κατάκτηση τροπαίων, επιθυμεί η επόμενη επιλογή του να είναι θέμα καρδιάς. Μιας καρδιάς που δείχνει χωρισμένη στη μέση, μεταξύ Φιορεντίνα και «παρτενοπέι», αλλά με μικρή κλίση της «ζυγαριάς» προς Νάπολη μεριά.

Ο Σάρι απολύθηκε το 2019 από την Τσέλσι, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Europa League με τους «μπλε». Εγινε για λίγο μισητός στην εξέδρα και τη διοίκηση της Νάπολι, όταν αποφάσισε να υπογράψει στη Γιουβέντους. Απολύθηκε από τη «Γηραιά Κυρία» μετά την κατάκτηση του Καμπιονάτο, λόγω της αποτυχίας στο Champions League... Φτάνοντας από τη Νάπολη στο Λονδίνο, πάντως, είχε πάρει μαζί του τον Ζορζίνιο.

Reports claim that Maurizio #Sarri is negotiating a possible return to #Napoli and Chelsea midfielder #Jorginho could join his former coach as well.#SerieATIM #Transfer #Football pic.twitter.com/S4yrgPojNe