Η πορεία του Μίσλαβ Ορσιτς είναι πιο παράξενη από τη γκάφα του Χαρτ...

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε ότι έδωσε «σκονάκι» με τα... «sos» στους παίκτες της Τότεναμ το βράδυ της Πέμπτης (18/3). Ωστόσο, όπως εξήγησε, εκείνοι πήγαν «αδιάβαστοι» στη ρεβάνς των «16» του Europa League με τη Ντινάμο, στο Ζάγκρεμπ. Το σημαντικότερο κεφάλαιο της «μελέτης» ήταν ο Μίσλαβ Ορσιτς. Οι Λονδρέζοι, όμως, προφανώς επαναπαυμένοι στη νίκη με 2-0 στην Αγγλία, δεν υπολόγισαν σωστά την κατάσταση. Ο 28χρονος Κροάτης πέτυχε χατ τρικ στο 3-0 (στην παράταση) που έστειλε την ομάδα του στα προημιτελικά και άφησε εκτός ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης!

Ακόμη και στην πατρίδα του, η καριέρα του Ορσιτς χαρακτηρίζεται «παράξενη». Η σπουδαία βραδιά του κόντρα στην Τότεναμ είναι ο συνδυασμός μιας διαδρομής που τον οδήγησε στην Ιταλία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, πριν επαναπατριστεί και βρει στα μέρη του έναν νέο προορισμό. Αν και οι εμφανίσεις της τελευταίας διετίας δεν τον έφεραν μόνο για πρώτη φορά στην Εθνική Κροατίας, αλλά μπορεί να του προσφέρουν μία νέα, ακόμη καλύτερη, ευκαιρία στο εξωτερικό.

Ο Ορσιτς άρχισε την καριέρα του στην Ιντερ Ζάπρεσιτς και το 2013 παραχωρήθηκε αντί 1,3 εκατ. στη Σπέτσια. Στην ιταλική ομάδα είχε συμπαίκτη τον άλλοτε αμυντικό της ΑΕΚ και του ΑΠΟΕΛ, Σάββα Γκέντσογλου – δανεικό από τη Σαμπντόρια. Δεν σκόραρε σε εννέα ματς στη Serie B. Το επόμενο καλοκαίρι γύρισε στην Κροατία για τη Ριέκα, αλλά δόθηκε δανεικός στη σλοβενική Τσελιέ, πριν πάρει τον δρόμο για την Ασία.

Αγωνίστηκε αρχικά με τη μορφή δανεισμού στη Γεονάμ Ντράγκονς της Νότιας Κορέας, η οποία τον αγόρασε αντί 750.000, αλλά σε έξι μήνες σχεδόν διπλασίασε το κέρδος της, παραχωρώντας τον αντί 1,3 εκατ. στη κινεζική Τσανγκτσούν Γιατάι. Η Νότια Κορέα έμοιαζε με πεπρωμένο, καθώς το 2017 αποκτήθηκε από την Ουλσάν με την οποία κατέκτησε το εγχώριο Κύπελλο, ενώ εκεί έκανε πρόταση γάμου στη σύζυγό του, η οποία επίσης έμεινε έγκυος στην ασιατική χώρα.

Ενα χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην Κροατία για τη Ντινάμο και τον Σεπτέμβριο του 2019, στο ντεμπούτο του στο Champions League κόντρα στην Αταλάντα, πέτυχε τρία γκολ! Στο Ζάγκρεμπ, μετά την παραχώρηση του Ντάνι Ολμο στη Λειψία, έγινε ο ηγέτης και έχει ήδη σκοράρει 53 γκολ σε 122 αγώνες, εκ των οποίων τα 17 (σε 41 ματς) στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φόρεσε το εθνόσημο και τα τοπικά ΜΜΕ γράφουν ότι και μετά το «ρεσιτάλ» εναντίον της Τότεναμ, δύσκολα θα μείνει και το μετά το καλοκαίρι στη χώρα του.

Μετά το χατ τρικ, του αντίκρισε τον Μουρίνιο στα αποδυτήρια της Ντινάμο, να χειροκροτεί τους αντιπάλους του! Η ατμόσφαιρα στα ίδια αποδυτήρια ήταν «βαριά» δύο μέρες νωρίτερα, μετά την παραίτηση του κόουτς Ζόραν Μάμιτς, λόγω της καταδίκης του για υπεξαίρεση και φοροδιαφυγή... Στους «8» του Europa League η Ντινάμο θα αντιμετωπίσει την ισπανική Βιγιαρεάλ. Τα άλλα ζευγάρια είναι: Γρανάδα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αρσεναλ – Σλάβια Πράγας και Αγιαξ – Ρόμα.

Το αντισυμβατικό «μονοπάτι» του Μίσλαβ Ορσιτς, πάντως είναι πιο παράξενο από τη γκάφα του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Τότεναμ, Τζο Χαρτ. Ο Αγγλος γκολκίπερ, μετά τον αποκλεισμό των Λονδρέζων, ανάρτησε στο Instagram το σκορ του αγώνα με τη λεζάντα «Job Done» («η δουλειά έγινε»), σαν να είχε προκριθεί η ομάδα του!

Joe Hart seemingly happy that Tottenham were knocked out the Europa League last night...



😂😂😂 pic.twitter.com/It3abqW03B