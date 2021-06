Η χαμένη ευκαιρία της Μαρίας Σάκκαρη δείχνει ότι μπορεί να είναι μία νέα αρχή της

Οι αντιφατικές στιγμές του αθλητισμού έρχονται συχνά ως επιβεβαίωση ή και ως εξαίρεση. Για την Μαρία Σάκκαρη, το βράδυ της Πέμπτης (10/6), η αντίφαση ήταν πως σε έναν «μαραθώνιο» τής κόστισε κυρίως μία στιγμή. Η 25χρονη Ελληνίδα τενίστρια έχασε μεν τη μεγάλη ευκαιρία της να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της σε έναν τελικό Γκραν Σλαμ, όμως ακόμη και η ήττα στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός από τη Μπάρμπορα Κρεϊτσκίκοβα την άφησε με δύο «παράσημα».

Το πρώτο, αφενός, είναι η σπουδαία πορεία της ως την τετράδα, κάτι που δεν έχει πετύχει καμία Ελληνίδα στο παρελθόν. Κάτι που, επίσης, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για κάτι περισσότερο και να μην μείνει απλώς η παρακαταθήκη της. Αφετέρου αγωνίστηκε στον πιο μεγάλο σε διάρκεια ημιτελικό στην ιστορία του Γαλλικού Οπεν από τη λεγόμενη Open Era κι έπειτα. Στο διάστημα, δηλαδή, από το 1968 κι έπειτα, που επετράπη και στους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν τους ερασιτέχνες στα τέσσερα Majors τουρνουά.

3️⃣ hours and 1️⃣8️⃣ minutes 🥵 Take a rest, you've earned it @BKrejcikova #RolandGarros pic.twitter.com/eAMoJ89wWn

Οι τρεις ώρες και 18 λεπτά που στάθηκαν στο κορτ η Σάκκαρη με την Τσέχα αντίπαλό της είναι ρεκόρ για ημιτελικό Ρολάν Γκαρός, αλλά μόλις ο 8ος φετινός πιο μεγάλος σε διάρκεια αγώνας γυναικών! Σε αυτά τα 198 λεπτά οι δύο κοπέλες ξόδεψαν κάθε δύναμη και κάθε ανάσα. Στο ένατο γκέιμ του τρίτου σετ, κι ενώ η Ελληνίδα είχε το προβάδισμα με 5-3 γκέιμς και το match point στα χέρια της, η Κρεϊτσίκοβα απάντησε με ένα backhand winner και έσωσε το ματς αλλά και το σερί των 11 νικών της.

The twists keep coming 😱



Krejcikova saves match point and breaks to stay alive. 5️⃣-5️⃣ in the decider.#RolandGarros pic.twitter.com/aKjjXlgstD