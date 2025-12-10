Τ. Γαϊτάνης: Η ναυτική τεχνολογία στο επίκεντρο - Στρατηγικός μοχλός για το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας

Η ναυτική τεχνολογία αποτελεί πεδίο με έντονη διεπιστημονικότητα που συνδέει μηχανολογικές επιστήμες, ψηφιακά συστήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τεχνητή νοημοσύνη και πράσινες τεχνολογίες.

Το παραπάνω τόνισε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης στον χαιρετισμό του στο 19ο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας.

Επισήμανε επίσης ότι η τεχνολογική αναβάθμιση του κλάδου είναι κρίσιμη για την ενεργειακή μετάβαση, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Αναφερόμενος στις πολιτικές της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, υπογράμμισε ότι οι θαλάσσιες τεχνολογίες έχουν ενταχθεί στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται δράσεις εφαρμοσμένης έρευνας, συνεργατικά σχήματα και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλιακή τεχνολογία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ισχυρά φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η πολιτεία σε επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στην αύξηση των διεθνών επενδύσεων στη χώρα, αποτέλεσμα του σταθερού και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Γαϊτάνης ευχαρίστησε το ΕΛΙΝΤ για την προσφορά του και εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα συμβάλουν ουσιαστικά στη χάραξη πολιτικών και στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα κρατήσουν την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας ναυτιλίας.