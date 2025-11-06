Σομαλία: Επίθεση πειρατών σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο της Latsco Marine

Επίθεσε από πειρατές στα ανοιχτά της Σομαλίας δέχθηκε την Πέμπτη το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με σημαία της Μάλτας Hellas Aphrodite, της Latsco Marine.

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως «περιστατικό ασφάλειας» και πως είπε το πλήρωμα τους σκάφους είναι καλά στην υγεία τους.

Νωρίτερα η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία της Μάλτας φέρεται να έχει καταληφθεί από πειρατές ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, προσθέτοντας ότι οι πειρατές δρούσαν από ένα πειρατικό σκάφος με σημαία του Ιράν.

Το πλοίο βρισκόταν σε πορεία από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, ανέφερε η Ambrey.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι άγνωστοι επιβιβάστηκαν σε πλοίο νοτιοανατολικά της Ειλ στη Σομαλία.