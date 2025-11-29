Πετρελαιοφόρο που ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας (pics&vids)

Πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε σήμερα το πρωί επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

What a delight! Ukrainian sea drones strike Russia’s “shadow fleet”



Ukrainian media report that SBU Sea Baby maritime drones hit Russian tankers from the so-called “shadow fleet” in the Black Sea.



It is claimed to be a joint operation by the SBU and Ukraine’s Naval Forces.… pic.twitter.com/FsEIpPOm9b — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025

Το πλοίο, που φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, «υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά πάνω στο πλοίο και όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».

🚨Karadeniz açıklarında hasar alan VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır. Personelin gemi terk talebi yoktur. Olası bir duruma karşı Zonguldak Bölge Liman Başkanlığımız koordinasyonunda yangın söndürme ve çeki kabiliyetli römorkör bölgeye sevk edilmiştir. https://t.co/XaWvv7FjKj pic.twitter.com/xNdpNUs0v1 — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 28, 2025

«Ομάδες διάσωσης διατηρούν απόσταση ασφαλείας από το πλοίο, καθώς δεν έχει εκπέμψει σήμα κινδύνου», αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο που έφερε επίσης σημαία Γκάμπιας, εν πλω προς τη Ρωσία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος αυτού του πλοίου, του Kairos, απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια, παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε χθες βράδυ εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο.

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες --εκτός από τα δικά του καύσιμα-- και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης σήμερα νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ' ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Οι τουρκικές αρχές, που δεν έχουν διαπιστώσει μέχρι στιγμής ύπαρξη μόλυνσης γύρω από το Kairos, ανέφεραν ότι μία ομάδα ειδικών στο περιβάλλον και δύτες θα αναπτυχθούν εκεί μόλις κατασβεστεί η πυρκαγιά πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο VesselFinder, το Kairos ναυπηγήθηκε το 2002 και το Virat το 2018. Τα δύο πλοία είναι στο στόχαστρο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινοπολιτεία, αλλά και από τις ΗΠΑ για το Virat.

Ουκρανία: Αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου επλήγησαν με θαλάσσια drones στη Μαύρη Θάλασσα

Η Ουκρανία διεκδίκησε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι έπληξε με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία του "ρωσικού σκιώδους στόλου" που χρησιμοποιούνται από τη Μόσχα προκειμένου να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.

Πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας (SBU) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δεξαμενόπλοια, το Kairos και το Virat, επλήγησαν από drones 'Sea baby" στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της SBU και του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού. Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ήταν κενά όταν επλήγησαν και «κατευθύνονταν στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ» προκειμένου να φορτώσουν και πάλι υδρογονάνθρακες.

«(Πλάνα) βίντεο δείχνουν πως αφού επλήγησαν, και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν κρίσιμες ζημιές και τέθηκαν ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλήγμα στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, που μιλούσε υπό τον όρο της ανωνυμίας και τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς.

Ο αξιωματούχος δεν είπε πότε πραγματοποιήθηκε το πλήγμα.