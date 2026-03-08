Την τρίτη ημέρα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο μεγιστάνας των πετρελαιοφόρων Νικόλαος Τσάκος δέχτηκε επανειλημμένες κλήσεις από το προσωπικό του στο Λονδίνο, το οποίο προσπαθούσε να εξασφαλίσει ασφάλιση για τα πετρελαιοφόρα του που έπλεαν λίγο έξω από τον Περσικό Κόλπο, καθώς τα ασφάλιστρα εκτοξεύτηκαν στα ύψη λόγω της αντίδρασης της Τεχεράνης κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Έχουμε τρία πλοία στην περιοχή», δήλωσε ο Τσάκος στο Forbes σε τηλεφωνική συνέντευξη από το γραφείο του στην Αθήνα. «Αλλά είναι ενδιαφέρουσες στιγμές. Εκμεταλλευόμαστε την spot αγορά, η οποία είναι πολύ θετική».

Ενώ ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων πάντα ακολουθούσε τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου και των γεωπολιτικών εξελίξεων, η φετινή χρονιά ήταν εκπληκτικά καλή για τον Τσάκο και την εταιρεία του, για λόγους που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ασυνήθιστοι.

Ο Τσάκος αναφέρει ότι οι τιμές spot για τη ναύλωση ενός από τα πλοία του στη Βενεζουέλα ανέβηκαν στα 110.000 δολάρια μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, από 70.000 δολάρια που ήταν προηγουμένως. Αυτό είναι το ποσό που ένας πελάτης, όπως μια πετρελαϊκή εταιρεία ή ένας έμπορος πετρελαίου, θα πλήρωνε σε μια εταιρεία δεξαμενόπλοιων για ένα πλοίο ανά ημέρα με άμεση φόρτωση.

Τώρα, μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, λέει ότι το ποσό αυτό έχει φτάσει τα 160.000 δολάρια για ορισμένα πλοία. «Είναι καλή εξέλιξη. Ήλπιζα ότι όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν λόγω της κατάστασης [στο Ιράν], αλλά είμαστε εκεί που είμαστε», προσθέτει.

Οι μετοχές της Tsakos Energy Navigation έχουν σημειώσει άνοδο 69% από την αρχή του έτους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης άνω του 4% τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τις επιθέσεις στο Ιράν. Οι μετοχές της Frontline, της πέμπτης μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαιοφόρων στον κόσμο, στην οποία ο δισεκατομμυριούχος John Fredriksen κατέχει σημαντικό μερίδιο, έχουν σημειώσει ακόμη καλύτερη απόδοση, με άνοδο 93% τα τελευταία 60 ημέρες.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν ωθήσει την περιουσία των 13 πλουσιότερων ιδιοκτητών πετρελαιοφόρων που παρακολουθεί το Forbes σε άνοδο άνω του 50% κατά το τελευταίο έτος, φτάνοντας συνολικά τα 130 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των μετοχών και των αποτιμήσεων των πλοίων.