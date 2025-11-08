Ο Πειραιάς στο επίκεντρο της ναυτιλιακής ανάκαμψης - Σταθεροποίηση στη Διώρυγα του Σουέζ, ανησυχίες από την πειρατεία στη Σομαλία

Καθώς οι διελεύσεις των πλοίων ανακάμπτουν σταδιακά από τη Διώρυγα του Σουέζ και τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης στη θαλάσσια περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας γίνονται ορατά, το λιμάνι του Πειραιά αναδεικνύεται εκ νέου σε κομβικό σημείο εισόδου και διαμετακόμισης φορτίων προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η προοπτική ομαλοποίησης των θαλάσσιων ροών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης ενισχύει τη θέση του ως στρατηγικού ναυτιλιακού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο, την αισιοδοξία αυτή σκιάζει η αναζωπύρωση της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας, που επαναφέρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων στον Ινδικό Ωκεανό.

Αν και οι επιθέσεις των Σομαλών πειρατών επηρεάζουν περιορισμένα και έμμεσα τις διελεύσεις μέσω του Σουέζ, σε αντίθεση με την ισχυρή επίδραση των Χούθι, εντούτοις δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυτιλία επιχειρεί να ανακτήσει τη σταθερότητά της και να επαναπροσδιορίσει τις ροές του διεθνούς εμπορίου.

Σήμα εμπιστοσύνης από τη Διώρυγα του Σουέζ

Σε συνάντηση που είχε ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος της αρχής της Διώρυγας του Σουέζ SCA, στην Ismailia με εκπροσώπους 20 ναυτιλιακών εταιρειών και πρακτορείων, παρουσία του αναπληρωτή προέδρου ναυάρχου Ashraf Atwa και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είπε ότι στο διάστημα Ιουλίου - Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 4.405 διελεύσεις πλοίων συνολικής χωρητικότητας 185 εκατ. τόνων, έναντι 4.332 πλοίων και 167,6 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μόνο τον Οκτώβριο του 2025 σημείωσε, επέστρεψαν 229 πλοία, το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης.

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος της Suez Canal Authority, κάλεσε τις εταιρείες να ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές γραμμές να επανεκκινήσουν τη διέλευση μέσω της Διώρυγας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της CMA CGM να επιστρέψει δύο υπερμεγέθη containerships, χωρητικότητας άνω των 170.000 τόνων το καθένα.

Όπως δήλωσε, «η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης και διευκολύνει τη σταδιακή αποκατάσταση των ροών σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά αναζητά σταθερότητα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της SCA, η Ειρηνευτική Σύνοδος του Σαρμ Ελ Σέιχ συνέβαλε στην εν μέρει αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίστηκε το παράδειγμα της CMA CGM, που επανέφερε δύο mega-containerships στη Διώρυγα.

Μεγάλες ναυτιλιακές εξετάζουν επιστροφή στη Διώρυγα

Σε μια σύνοψη της συνάντησης ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ναυλομεσιτικής εταιρείας Clarkson, εξήρε τις προσπάθειες της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ να διατηρεί τακτική επικοινωνία με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ενδιαφερόμενους φορείς της ναυτιλιακής κοινότητας. Πρότεινε να μελετηθεί η δυνατότητα προσφοράς κινήτρων που θα συνδέονται με τον αριθμό και τη χωρητικότητα των πλοίων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διέλευσή τους από τη Διώρυγα, προβλέποντας μια σημαντική πρόοδο στις αρχές του επόμενου έτους, Θεού θέλοντος.

Ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του ομίλου να αυξήσει τις επενδύσεις του στην Αίγυπτο, δεδομένης της απεριόριστης υποστήριξης από την πολιτική ηγεσία. Σημείωσε την εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ του προέδρου του ομίλου, κ. Robert Uggla, και του Προέδρου Abdel Fattah El-Sisi τον περασμένο μήνα.

Ο εκπρόσωπος της Gulf Agency, πάροχος υπηρεσιών ναυτιλίας και logistics, τόνισε την ανάγκη συντονισμού με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για να διευκρινιστούν οι θετικές εξελίξεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Bab el-Mandeb και να μεταδοθούν στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως άμεσα μηνύματα καθησύχασης.

Ζήτησε επίσης να πραγματοποιηθεί μελέτη για την ενσωμάτωση του ρόλου της Διώρυγας του Σουέζ σε έξυπνα έργα μεταφορών που σχετίζονται με το διαμετακομιστικό εμπόριο με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM Egypt & Sudan Cluster, τόνισε τη στρατηγική σχέση μεταξύ της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας και της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, θεωρώντας τη Διώρυγα του Σουέζ ως πραγματικό σημείο καμπής στην ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας της ναυτιλιακής εταιρείας από περιφερειακή σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CMA CGM επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Διώρυγα του Σουέζ, μια στάση που αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση του ομίλου να διέρχεται από τη Διώρυγα. Προέβλεψε αύξηση των ταξιδιών του ομίλου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ την επόμενη περίοδο, ειδικά με τα σχέδια επέκτασης του ομίλου και τον αυξημένο όγκο εργασιών μέσω της κατασκευής νέων πλοίων.

Από την πλευρά του, ο, εκπρόσωπος της Arabian Gulf Marine Trading Co, επιβεβαίωσε ότι η ναυτιλιακή εταιρεία EVERGREEN είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ μόλις η κατάσταση στην περιοχή σταθεροποιηθεί πλήρως και μόνιμα.

Ο εκπρόσωπος της COSCO Shipping Agency, ανέφερε ότι η επόμενη περίοδος θα φέρει ριζικές αλλαγές στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ναύλων και της μεταβολής της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης. Αυτό, πιστεύει, θα συμβάλει στην επιστροφή πολλών ναυτιλιακών εταιρειών στη Διώρυγα του Σουέζ, ειδικά με την επιστροφή της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Crystal Shipping Agency, εξήρε τις πολιτικές μάρκετινγκ και τιμολόγησης που υιοθέτησε η Αρχή, οι οποίες, όπως είπε, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πλοίων που διέρχονται από τη Διώρυγα.

Ο Πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ έκλεισε τη συνάντηση τονίζοντας την άμεση εξέταση όλων των υποβληθέντων προτάσεων και καλώντας όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικά ταξίδια με τα εμπορευματοκιβώτια τους μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Μέτρα στήριξης και επενδύσεις από τη Διώρυγα

Σημειώνεται ότι η SCA έχει ενεργοποιήσει εκπτώσεις στα τέλη διέλευσης, ενισχύοντας το στόλο των ρυμουλκών ενώ προχωρά και επεκτάσεις. Ήδη ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Νότιου Τομέα, καθώς και η βαθυποίηση του δυτικού κλάδου του Port Said μήκους 17 χλμ., ώστε να διασφαλίζεται εναλλακτική διέλευση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι έως τον Δεκέμβριο του 2023 πριν το ξέσπασμα των επιθέσεων των Χούθι, από τη διώρυγα του Σουέζ διέρχονταν κατά μέσο όρο 72-75 πλοία ημερησίως, πάνω από 26.000 διελεύσεις ετησίως. Μετά την έναρξη της κρίσης, ο αριθμός των διελεύσεων υποχώρησε δραματικά σε 35-40 πλοία την ημέρα, καταγράφοντας πτώση 45%-50%.

Το λιμάνι του Πειραιά πρωταγωνιστής στα Ultra-Large Container Ships (ULCS)

Την ίδια ώρα το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και στρατηγικά λιμάνια της Μεσογείου, έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα γενιά των υπερμεγεθών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ultra-Large Container Ships - ULCS).

Με αιχμή του δόρατος τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της PCT, ο Πειραιάς διαθέτει πλέον βάθη έως 18 μέτρα και γερανογέφυρες Super-Post-Panamax, ικανές να εξυπηρετούν πλοία άνω των 24 σειρών στο πλάτος -- προδιαγραφές που τον κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα λιμενικά hubs της Ευρώπης. Παράλληλα, και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαίνει στο παιχνίδι των mega-ships.

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση του 6ου προβλήτα. Με το έργο, προϋπολογισμού κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΘ θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία έως 24.000 TEUs, ενισχύοντας τον ρόλο του ως στρατηγικού κόμβου για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Alphaliner τα ULCS έχουν πλέον ξεπεράσει τα Neo-Sub-Panamax σε συνολική χωρητικότητα, καταλαμβάνοντας την κορυφαία θέση στον παγκόσμιο στόλο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια οριστική στροφή του κλάδου προς τα πλοία-κολοσσούς, που προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, ενεργειακή αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το λιμάνι του Πειραιά, με αιχμή του δόρατος τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της PCT, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη διαχείριση τέτοιων υπερμεγεθών πλοίων.

Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με βάθη έως 18 μέτρα και υπερσύγχρονες γερανογέφυρες Super-Post-Panamax, έχει τη δυνατότητα εξυπηρετεί πλοία άνω των 24 σειρών, στέκοντας επάξια απέναντι στα μεγαλύτερα hubs της Ευρώπης.

Η πρόβλεψη που είχε διατυπώσει η Alphaliner ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνεται, καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του.

Οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα πλοία χωρητικότητας άνω των 15.000 TEU θα αγγίξουν συνολική χωρητικότητα άνω των 8,3 εκατομμυρίων TEU (Mteu) έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνολικά, 432 πλοία αυτής της κατηγορίας βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, με συνδυασμένη χωρητικότητα που ξεπερνά τα 8 Mteu, καθιστώντας τα πλοία-γίγαντες κυρίαρχη δύναμη στη ναυτιλία γραμμών.

Αντίθετα, τα Neo-Sub-Panamax, πλοία χωρητικότητας μεταξύ 5.100 και 10.000 TEU, αν και παραμένουν πολυάριθμα με περίπου 1.100 μονάδες σε λειτουργία, συνεισφέρουν συνολικά λιγότερο από 8,1 Mteu στον παγκόσμιο στόλο, με περιορισμένη αύξηση της τάξης των 0,3 Mteu μέσα στο έτος.

Η Alphaliner, μέσω του Monthly Monitor, επισημαίνει ότι η στροφή των ναυτιλιακών εταιρειών προς τα ULCS αντικατοπτρίζει τη συνεχή επιδίωξη για οικονομίες κλίμακας, χαμηλότερο κόστος ανά μεταφερόμενη μονάδα και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, σε ένα περιβάλλον όπου η πίεση για απανθρακοποίηση και βελτιστοποίηση των δρομολογίων καθίσταται ολοένα εντονότερη.