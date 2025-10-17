Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανέβαλε για ένα χρόνο την έγκριση πρότασης για μείωση εκπομπών αερίων

Η πλειοψηφία των χωρών στον Οργανισμό Ναυτιλίας του ΟΗΕ ψήφισε την Παρασκευή την αναβολή κατά ένα έτος της απόφασης για την παγκόσμια τιμή άνθρακα στη διεθνή ναυτιλία, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συναίνεση σχετικά με το μέτρο μείωσης των εκπομπών, εν μέσω πιέσεων από τις ΗΠΑ.

Η αναβολή της συμφωνίας αποτελεί πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία, που πιέζουν για μια πιο πράσινη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία και για τη θέσπιση μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών άνθρακα.

Η Ουάσινγκτον και το Ριάντ, οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί πετρελαίου στον κόσμο, έχουν αντιταχθεί σθεναρά στην επιβολή τιμής άνθρακα στη ναυτιλία κατά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική ισχύ των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής στην παγκόσμια ναυτιλία, και έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως μέσο για την επίτευξη καλύτερων όρων από τους εμπορικούς εταίρους της Ουάσινγκτον.

Μετά από ημέρες διαφωνιών, η Σαουδική Αραβία υπέβαλε την Παρασκευή πρόταση για αναβολή των συζητήσεων για ένα έτος, η οποία εγκρίθηκε με απλή πλειοψηφία 57 χωρών, ενώ 49 χώρες τάχθηκαν κατά και επιδίωκαν τη συνέχιση της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τα κράτη μέλη του IMO την Πέμπτη να ψηφίσουν «όχι», δηλώνοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα υποστηρίξει αυτόν τον παγκόσμιο πράσινο φόρο στη ναυτιλία και δεν θα τον τηρήσει με κανέναν τρόπο».

«Η καθυστέρηση αφήνει τον ναυτιλιακό τομέα να βυθίζεται σε αβεβαιότητα», δήλωσε ο Φάιγκ Αμπάσοφ, διευθυντής ναυτιλίας στην περιβαλλοντική οργάνωση Transport & Environment.

Ο IMO κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία για την επιβολή χρεώσεων στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία για τις εκπομπές ρύπων τον Απρίλιο, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τις σχετικές συνομιλίες, γεγονός που ώθησε την Ουάσινγκτον να απειλήσει με περιορισμούς στις θεωρήσεις και κυρώσεις για χώρες που ψήφισαν υπέρ.

Ο IMO, ο οποίος περιλαμβάνει 176 χώρες μέλη, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της διεθνούς ναυτιλίας και για την πρόληψη της ρύπανσης.

«Ας μην πανηγυρίζουμε. Υπάρχουν ανησυχίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε στους συνέδρους στις τελικές τους παρατηρήσεις ο Γενικός Γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ.

Η παγκόσμια ναυτιλία ευθύνεται για σχεδόν το 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης και οι εκπομπές αναμένεται να εκτοξευθούν χωρίς έναν συμφωνημένο μηχανισμό.