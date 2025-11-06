Maersk: Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη και τα έσοδα - Θα συνεχιστούν οι διαταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της Maersk για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με τον κολοσσό των θαλασσίων μεταφορών να εκτιμά πως οι διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης θα συνεχιστούν για το σύνολο του 2025.

Σύμφωνα με το Reuters, η Maersk προβλέπει πλέον ότι ο παγκόσμιος όγκος εμπορευματοκιβωτίων θα αυξηθεί κατά 4% φέτος, από το προηγούμενο εύρος προβλέψεων 2% έως 4% που είχε ανακοινώσει τον Αύγουστο.

«Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η παγκόσμια ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε μεταξύ 3% και 5% σε ετήσια βάση, αψηφώντας τις διαταραχές. Οι εξαγωγές από την Άπω Ανατολή, και ιδίως από την Κίνα, συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο μοχλό της σταθερής αύξησης του όγκου» ανέφερε η εταιρεία.

Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και τη Δυτική Κεντρική Ασία, ενώ ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό τη Βόρεια Αμερική συρρικνώθηκε, ιδίως στις αποστολές από την Κίνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε η εταιρεία.

Η εταιρεία δήλωσε ότι πλέον αναμένει τα υποκείμενα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το τρέχον έτος να κυμανθούν μεταξύ 9 και 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 8 έως 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή της.

Η Maersk ανέφερε ότι το EBITDA μειώθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, στα 2,69 δισεκατομμύρια δολάρια, πάνω από τα 2,58 δισεκατομμύρια δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές σε μια δημοσκόπηση που «έτρεξε» η ίδια.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση στα 14,2 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, σε σύγκριση με τα 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Η εταιρεία επανέλαβε επίσης ότι οι διαταραχές στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η Maersk έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα επαναλάβει τη διέλευση από την περιοχή μόνο όταν θα έχει επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση για την ασφάλεια.