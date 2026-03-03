Β. Κικίλιας στο Reuters: Τουλάχιστον 10 πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας κάλεσε την Τρίτη για διασφάλιση της προστασίας της παγκόσμιας ναυτιλίας και των ναυτικών, κάνοντας λόγο για μια «ανησυχητική» κατάσταση, καθώς δεκάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε κλειστή για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα την Τρίτη, διακόπτοντας μια κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανώτερο στέλεχος των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Reuters σχολιάζει ότι η Ελλάδα αποτελεί κυρίαρχη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, ελέγχοντας έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους διεθνώς.

«Η κατάσταση είναι ανησυχητική και προκαλεί προβληματισμό. Εύχομαι η παγκόσμια ναυτιλία να μείνει εκτός πολεμικών συγκρούσεων», δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ερωτηθείς για την ασφάλεια των ναυτικών και τα μέτρα προστασίας τους.

«Η παγκόσμια ναυτιλία συνδέεται με το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο είναι απαραίτητο για όλους. Και οι ναυτικοί, φυσικά, δεν φέρουν καμία ευθύνη», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, τουλάχιστον δέκα πλοία με ελληνική σημαία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και άλλα πέντε εκτός αυτού, με τα πληρώματά τους να περιλαμβάνουν δεκάδες Έλληνες ναυτικούς. Συνολικά, περισσότερα από 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Το υπουργείο Ναυτιλίας έχει συστήσει από το Σάββατο στα πλοία να αποφεύγουν την περιοχή, με την ασφάλεια των ναυτικών να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

«Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους, όλο το 24ωρο. Χαίρομαι που είναι καλά, αλλά ανησυχώ, και ανησυχούμε, διότι η περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο», σημείωσε. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σοβαρότερων προβλημάτων».

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη ότι έχει καταρτίσει σχέδιο για τον επαναπατρισμό χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί, ωστόσο η επιστροφή τους καθίσταται δύσκολη, καθώς ο εναέριος χώρος στην περιοχή παραμένει κλειστός.