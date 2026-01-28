Αύξηση 0,9% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου για τον Νοέμβριο

Μικρή άνοδο εμφάνισε η δύναμη του εμπορικού στόλου στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%. Αύξηση κατά 0,6% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,8% τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2024. Μείωση 4,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου του έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023.