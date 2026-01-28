Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: 20 και 28 ετών οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ - Ενημέρωση Αδ. Γεωργιάδη για την υγεία τους

Για την κατάσταση των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο OPEN, ο ένας από τους τρεις τραυματίες οπαδούς είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και γι' αυτό αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του ενώ η πρώτη εκτίμηση είναιν ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πως οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με το αεροπλάνο της γραμμής. Όσον αφορά, όμως, τον πολυτραυματία θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία. Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση, εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας, οι δύο τραυματίες είναι 20 ετών, ενώ ο τρίτος 28.

Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Ρουμανίας

Τις ηλικίες των τριών τραυματιών ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

«Πρώτα απ 'όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν 10 θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κ. Ρογκομπέτε.

Για τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν νοσηλευμένοι, ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας ανακοίνωσε:

1 ασθενής νοσηλεύεται στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria) – πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

1 ασθενής στην Ορθοπεδική – κάταγμα ιερού οστού

1 ασθενής στη Νευροχειρουργική – ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες».