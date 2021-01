Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αποφάσισε τελικά να διαγράψει τις τρεις κινεζικές εταιρείες

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δήλωσε την Τετάρτη ότι θα προχωρήσει τελικά με το σχέδιό του να καταργήσει τρεις κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το οποίο έγινε γνωστό την επόμενη εβδομάδα, αφού δέχθηκε ισχυρή κριτική από τον υπουργό Οικονομικών για την προηγούμενη απόφασή του να διατηρήσει τις επιχειρήσεις στο κυρίως ταμπλό.

Την περασμένη Πέμπτη ο πάροχος του δείκτη είχε ανακοινώσει πως θα διαγράψει τις China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd και China Unicom Hong Kong Ltd, μια απόφαση την οποία αρχικά ανακάλεσε την Δευτέρα. Ωστόσο, βάση της σημερινής ανακοίνωσης οι συγκεκριμένες εταιρείες θα διαγραφούν μετά τις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να μπλοκάρει τις επενδύσεις σε 35 εταιρείες, που ορίστηκε πως ανήκουν στον κινεζικό στρατό ή ελέγχονται από αυτόν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πάροχοι των δεικτών MSCI Inc, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell και Nasdaq, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες διαγραφής αρκετών κινεζικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο FTSE Russell ανακοίνωσε προ ημερών ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διαγραφούν και άλλες κινεζικές εταιρείες, ενώ ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI, που παρακολουθεί μετοχές σε 47 χώρες ανακοίνωσε ότι θα αποκλείσει επτά εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό.