Αναιρείται η διαγραφή των κινεζικών εταιρειών από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

To Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης γνωστοποίησε πως δεν σκοπεύει πλέον να διαγράψει τρεις κινεζικούς τηλεπικοινωνιακούς κολοσσούς, αναιρώντας την ανακοίνωση που είχε κάνει μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Η διοίκηση του χρηματιστηρίου στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως έλαβε την απόφαση «μετά από περαιτέρω διαβουλεύσεις με τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές».

Την περασμένη Πέμπτη είχε ανακοινώσει πως θα διαγράψει τις China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd και China Unicom Hong Kong Ltd, μετά τις κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης να μπλοκάρει τις επενδύσεις σε 35 εταιρείες που ορίστηκε πως ανήκουν στον κινεζικό στρατό ή ελέγχονται από αυτόν.

Μετά τη νέα ανακοίνωση του NYSE, οι μετοχές της China Unicom εκτινάχθηκε κατά 6,7% και των China Mobile και China Telecom από 5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι των δεικτών MSCI Inc, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell και Nasdaq, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες διαγραφής αρκετών κινεζικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο FTSE Russell ανακοίνωσε προ ημερών ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διαγραφούν και άλλες κινεζικές εταιρείες ενώ ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI, που παρακολουθεί μετοχές σε 47 χώρες ανακοίνωσε ότι θα αποκλείσει επτά εταιρείες οι οποίες σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό.