Στο «κόκκινο» η Wall Street με φόντο τους νέους δασμούς των ΗΠΑ στο Μεξικό

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες στα αμερικανικά χρηματιστήρια της Wall Street καθώς το επενδυτικό κλίμα έχει επηρεάσει αρνητικά η είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε νέους δασμούς στο Μεξικό.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς 5% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από το Μεξικό, εφόσον οι μεξικανικές αρχές δεν σταματήσουν τις ροές παράτυπων μεταναστών που ζητούν άσυλο στη γειτονική χώρα.

Οι δασμοί, όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα αυξηθούν κατά 5% τη 10η Ιουνίου, κατά 10% την 1η Ιουλίου, κατά 15% την 1η Αυγούστου, κατά 20% την 1η Σεπτεμβρίου και κατά 25% την 1η Οκτωβρίου αν η μεξικανική κυβέρνηση δεν λάβει μέτρα για να αναχαιτίσει τη ροή των μεταναστών και των προσφύγων.

Η απόφαση Τραμπ έρχεται να επιβαρύνει το ήδη τεταμένο κλίμα στο παγκόσμιο εμπόριο, με την διένεξη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις εμπορικές τους σχέσεις να παραμένει ανοιχτή, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..