Ντ. Τραμπ: Νέοι δασμοί 5% σε όλα τα αγαθά από Μεξικό

Επιπρόσθετους δασμούς 5% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ πως θα επιβάλλει η κυβέρνησή του, αρχής γενομένης τον Ιούνιο, εφόσον οι μεξικανικές αρχές δεν σταματήσουν τις ροές παράτυπων μεταναστών που ζητούν άσυλο στη γειτονική χώρα.

Την επιβολή δασμών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Twitter, διευκρινίζοντας πως «ο δασμός σταδιακά θα αυξάνεται ώσπου το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης να επιλυθεί, και τότε οι δασμοί θα καταργηθούν».

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..