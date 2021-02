Ρέμπραντ 20 εκατ. δολαρίων

Στην τελευταία δημοπρασία του οίκου Sotheby's ένα σπάνιο πορτρέτο του Sandro Botticelli από τον 15ο αιώνα, βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, πετυχαίνοντας τον τίτλο του «ακριβότερου Μποτιτσέλι» στα 92,2 εκατομμύρια δολάρια. Το εν λόγω πορτρέτο επισκίασε σε τέτοιο βαθμό τα υπόλοιπα προσφερόμενα έργα, ώστε ένα μικρό σε διάσταση έργο του Ρέμπραντ που θα μπορούσε να είναι το «αστέρι» της αγοραπωλησίας, δεν κατάφερε να συγκινήσει τους συλλέκτες κι αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.

Το έργο με τίτλο «Ο Αβραάμ και οι άγγελοι» (1646) είχε πουληθεί το 1848 για 64 λίρες, ενώ τώρα οι εμπειρογνώμονες του οίκου ανέμεναν η αξία του να ξεπεράσει τα 20 εκατ. δολάρια. Κι ενώ φαινόταν μια σπάνια ευκαιρία να αποκτηθεί έργο του Ρέμπραντ, καθώς όσα είναι εκτός μουσείων βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, δεν ήχησε ποτέ το σφυράκι του δημοπράτη στη Νέα Υόρκη.

Τώρα, ωστόσο, το μικροσκοπικό έργο φαίνεται ότι βρήκε νέο «ιδιοκτήτη». Η βιβλική σκηνή, στη διάσταση μόλις 16x21 εκ., πωλήθηκε μέσω ιδιωτικής οδού από τους πωλητές του Sotheby’s, στην αρχική τιμή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως έγινε γνωστό από τον οίκο. Ο πίνακας προέρχεται από τη συλλογή του Metropolitan Museum of Art (Met) και το διαχειριστή του Mark Fisher, ο οποίος αγόρασε το έργο το 2006 από τον έμπορο Otto Naumann. Το Μουσείο δοκιμάζεται σκληρά από οικονομικά προβλήματα και κυκλοφορούν δημοσιεύματα για πώληση έργων του, προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πρωτοφανή οικονομική κρίση.

Το θέμα αποδίδει τη στιγμή που ο Αβραάμ προσφέρει γενναιόδωρα τροφή σε τρεις ξένους κι αναγνωρίζει ότι οι δύο από αυτούς είναι στην πραγματικότητα άγγελοι. Ο τρίτος είναι ο ίδιος ο Κύριος, που υποδεικνύεται από τη φωτεινή μορφή ενός αγγέλου που είναι η κύρια πηγή φωτός στη σκηνή.

Η πώλησή του σηματοδοτεί μια από τις υψηλότερες, τουλάχιστον δημοσίως, καταγεγραμμένες τιμές για τον ζωγράφο, τοποθετώντας το πίσω από το περίφημο «Portrait of a Man with Arms Akimbo» (1658), το οποίο άλλαξε χέρια σε δημοπρασία το 2009 για 33,2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι και το ποσό ρεκόρ δημοπρασίας του Ρέμπραντ. Η σκηνή με τον Αβραάμ δεν κατάφερε να ξεπεράσει ούτε την αγοραπωλησία των 25,8 εκατομμυρίων δολαρίων που πέτυχε μια άλλη βιβλική σκηνή του Ρέμπραντ με τίτλο «Saint James the Greater» (1661), η οποία δημοπρατήθηκε το 2007.

Υπήρξαν, ωστόσο, υψηλότερες τιμές που πέτυχαν έργα του Ολλανδού τα οποία διατέθηκαν εκτός δημοπρασίας. Το 2016, οι κυβερνήσεις της Ολλανδίας και της Γαλλίας σε μία σπάνια σύμπραξη για λογαριασμό του Rijksmuseum στο Άμστερνταμ και του Λούβρου στο Παρίσι, απέκτησαν από κοινού δύο πορτρέτα του Ρέμπραντ που απεικονίζουν το ζεύγος των Maerten Soolmans και το Oopjen Coppit. Με τη διευκόλυνση του οίκου Christie's, τα έργα αγοράστηκαν μέσω ιδιωτικής συμφωνίας για 80 εκατομμύρια ευρώ το καθένα.

Η πρόσφατη πώληση του έργου του Ρέμπραντ έρχεται να κλείσει μια επιτυχημένη δημοπρασία Old Masters για τον Sotheby's που κέρδισε 160,5 εκατομμύρια δολάρια (με premium). Αν και το σύνολο της πώλησης έφτασε τα 135,7 εκατομμύρια δολάρια, ακριβώς κάτω από τη χαμηλή εκτίμηση των 137,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 40,6% έναντι των 95,4 εκατομμυρίων δολαρίων που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Το πορτραίτο του Botticelli αντιπροσωπεύει το 57% των συνολικών πωλήσεων.

Για τον Sotheby's, οι ιδιωτικές πωλήσεις παρέμειναν ισχυρές κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τον Δεκέμβριο, παρά την πτώση 27% στις πωλήσεις δημοπρασίας, ο οίκος ανέφερε ότι οι ετήσιες ιδιωτικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 50%, σε 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2020.