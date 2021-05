Don' t sell in May but go away!

Η προέλευση του “Sell in May and go away” έχει την ρίζα του σε μια παλαιά βρετανική ρήση που έλεγε «Sell in May and go away, and come on back on St. Leger's Day» και αναφέρονταν στο έθιμο των Αριστοκρατών, Εμπόρων και Τραπεζικών να αναχωρούν από τις εργασίες τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και να επιστρέφουν την ημέρα του τελευταίου σκέλους των Ιπποδρομιών καθαρόαιμων ίππων στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η μαζική αναχώρηση προκαλούσε στασιμότητα στο εμπόριο και αδράνεια σε πολλές οικονομικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα οι τιμές των προϊόντων να υποχωρούν αναζητώντας χαμηλότερα επίπεδα ισορροπίας.

Μια περιφερειακή αγορά φορτωμένη με κέρδη είναι εύκολο να πάρει την κατηφόρα σε ένα μαζικό γύρισμα των αγορών του πλανήτη. Αν τα πράγματα είναι τόσο απλά και το μόνο που χρειάζεται είναι να πουλήσουμε, να κλείσουμε τους υπολογιστές και να τους ξανα-ανοίξουμε μετά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είχαμε γίνει όλοι πλούσιοι.

Χρειάστηκαν τρεις πτωτικές συνεδριάσεις για να βγει από τα συρτάρια η αγαπημένη έκφραση των παλαιών της Αγοράς «Πούλα τον Μάιο και φύγε διακοπές» (sell in May and go away). Η έκφραση αυτή δεν προέρχεται μόνο από τις Βρετανικές Ιπποδρομίες αλλά βασίζεται σε ένα στατιστικό το οποίο έχει τις ρίζες του στις αρχές του 20ου αιώνα: Παραδοσιακά η περίοδος από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο δίνει χαμηλότερες αποδόσεις κατά μέσο όρο διεθνώς (+1%) από ότι η περίοδος από τον Νοέμβριο έως το τέλος Φεβρουαρίου(+5%).

Αυτά λένε τα στατιστικά των τελευταίων 98 ετών από το 1919 έως το 2017 για 65 χρηματιστηριακές αγορές*. Από το 2017 όμως και μετά η εικόνα αλλάζει. Οι αποδόσεις δεν ακολουθούν το παρολίγον εκατονταετές μοτίβο εποχικής διακύμανσης και τείνουν να έχουν πιο υψηλές αποδόσεις.

Ανάλογα είναι τα συμπεράσματα που δίνει και η παρατήρηση των αποδόσεων της ελληνική αγοράς: Από το 1999 έως το 2020 οι πωλητές του Μαΐου επέστρεφαν τον Οκτώβριο και έβρισκαν την αγορά χαμηλότερα κατά μέσο όρο 2,5%. Από το 2016 και μετά η εικόνα έχει αλλάξει Στην πενταετία που προηγήθηκε ο πωλητής του Μαΐου έβρισκε τις τιμές τον Οκτώβριο υψηλότερα κατά 2,8%. Πολύ ωραία όλα αυτά αλλά στο Χρηματιστήριο οι ιστορικές αποδόσεις δεν καθορίζουν τις μελλοντικές. Ούτε καν της επόμενης ώρας.

Σύσταση λοιπόν της στήλης είναι φέτος μετά από μια τόσο δύσκολη χρονιά να μην θυσιάσετε για καμία αγορά τις διακοπές σας. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι το απόλυτο bull market των διακοπών παγκοσμίως.

Όσο για την ελληνική αγορά, μετοχές με φθηνά θεμελιώδη και καλά μερίσματα θα μας έβρισκαν αρνητές πώλησης στα τρέχοντα επίπεδα. Έτσι και αλλιώς μια ματιά στην οθόνη του κινητού από την ξαπλώστρα των διακοπών έχει πάντα ένα αέρα από το ένδοξο 1999.

* Για τους λάτρεις της στατιστικής η μόνη χώρα που δεν ακολουθεί συστηματικά το χρηματιστηριακό μοτίβο των Φθινοπωρινών χρηματιστηριακών εκπτώσεων είναι ο Μαυρίκιος (σκέτο χωρίς «Άγιος»). Λογικό ακούγεται. Εκεί κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.

