Ο Πούτιν αλωνίζει στο διαδίκτυο

Ο Πούτιν δεν τα κατάφερε καλά στη Μολδαβία. Οι εκλογές, κρισιμότατες, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη, ανέδειξαν τη θέληση των ανθρώπων εκεί να βρεθούν πιο κοντά στη δημοκρατική Ευρώπη. Κοντά στους βομβαρδιζόμενους απηνώς γειτόνους τους Ουκρανούς.

Στο προ ημερών πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό ρεπορτάζ του BBC «Πώς το χρηματοδοτούμενο από τους Rώσους δίκτυο ψευδών ειδήσεων (fake news) στοχεύει να αποσταθεροποιήσει τις εκλογές στην Ευρώπη» αποκαλύφθηκε μία από τις δεκάδες μεθόδους που χρησιμοποιεί το ρωσικό καθεστώς για να επηρεάζει τις πολιτικές διεργασίες στις χώρες της Δύσης. «Παλιά μου τέχνη κόσκινο» για τον πρώην Καγκεμπίτη αλλά και πολύ γνωστή κατάσταση πλέον σε όλες τις Δημοκρατίες.

Σας καλώ να το δείτε ολόκληρο, αλλά παραθέτω μια παράγραφο για να πάρετε «γεύση»: «Χρησιμοποιώντας έναν δημοσιογράφο με καλυμμένη ταυτότητα, ανακαλύψαμε ότι το δίκτυο υποσχόταν να πληρώσει τους συμμετέχοντες σε αυτό αν δημοσίευαν φιλορωσική προπαγάνδα και ψευδείς ειδήσεις που υπονόμευαν το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα της Μολδαβίας πριν από την κοινοβουλευτική ψηφοφορία της χώρας στις 28 Σεπτεμβρίου».

Πριν λίγες μέρες δικαστικό ρεπορτάζ στο Politico εξηγούσε αναλυτικά ότι «ο πρώην επικεφαλής στην Ουαλία του δεξιού κόμματος του Nigel Farage, Reform UK, παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε με αντάλλαγμα να κάνει δηλώσεις υπέρ της Ρωσίας ενώ ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Nathan Gill δήλωσε ένοχος για οκτώ κατηγορίες δωροδοκίας μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Ιουλίου 2019 και αναμένεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του».

Πριν λίγους μήνες, στις 5 Μαρτίου, δηλαδή αμέσως μετά την εκρηκτική διαδήλωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε στη Βουλή, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην «έκρηξη bots» (επιλεγμένα μηνύματα που πολλαπλασιάζονται αενάως στις πλατφόρμες των mass media) και είπε: «Όταν εµφανίζονται bots από χώρες -δεν θέλω να τις αναφέρω, γιατί δεν θέλω να δηµιουργήσω υπόνοιες παρεξηγήσεων- που µέχρι πριν από δύο-τρεις µήνες έγραφαν σε άλλες γλώσσες και τώρα ξαφνικά ενδιαφέρονται να γράψουν στα ελληνικά και να ασχοληθούν με το ζήτηµα των Τεµπών και να προωθούν το πιο χυδαίο περιεχόµενο από αυτά τα οποία διακινήθηκαν στο διαδίκτυο, σας διαβεβαιώνω: Και θα το ψάξουµε και θα τους βρούµε ποιοι συντόνισαν αυτήν την προσπάθεια!»

Πρόσφατα, ο Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είπε: «Είχαμε δυνάμεις εντός και εκτός, που επιθυμούσαν την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης» τονίζοντας ότι, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, τα Χριστούγεννα είχαν ενεργοποιηθεί στο διαδίκτυο 50.000 ψεύτικοι λογαριασμοί από χώρα του εξωτερικού που ενημέρωναν για τα Τέμπη». Μάλλον δεν το έψαξαν γιατί αλλιώς ο Φλωρίδης κάτι παραπάνω θα είχε να μας πει.

Βεβαίως, το δημοσιογραφικό ένστικτο, από ιδιοσυγκρασία καχύποπτο, έχει εντοπίσει τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο πολλών «εξειδικευμένων» sites και αντιστοίχως έναν επαρκή αριθμό παραγόντων, από αρχηγό κόμματος μέχρι σχολιαστές πάνελς, οι οποίοι «δουλεύουν για τον Πούτιν».

Θα μου πείτε, στην Ελλάδα, οι ρωσόφιλοι είναι και πάντοτε ήσαν πολλοί. Εδώ υπουργός του Τσίπρα, με την άδεια του Τσίπρα, ο φίλτατος Λαφαζάνης, είχε σχέδιο εξόδου από το ευρώ με αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση του κρατικού ταμείου από το Κρεμλίνο.

Φαντάζομαι πως στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός θα μας εξηγήσει εναργώς όσα γνωρίζει για τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες των ρωσικών bots στα δύσκολα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής. Μπορεί άλλωστε να πει κάτι στους φοιτητές του μεταπτυχιακού «Επικοινωνία και Εξουσία» της περίφημης σχολής του βαρέως γαλλικού κατεστημένου, δηλαδή της Sciences Po στη Σορβόννη. Έχουν κι οι Γάλλοι παρτίδες με την πληρωμένη προπαγάνδα του Πούτιν, όπως έχει δημοσίως αναδειχτεί στην περίπτωση της Marine Le Pen. Καθόλου τυχαία ο σκοτεινός Δημήτρης Πεσκόφ καταδίκασε άμεσα τη Δύση μετά την ποινή για κατάχρηση κοινοτικών χρημάτων σε βάρος της υποψήφιας προέδρου λέγοντας ότι πρόκειται για «παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων» ενώ και η λατρεμένη των Ελλήνων ρωσόφιλων Ζαχάροβα μίλησε για την «αποσύνθεση της γαλλικής δημοκρατίας».

Η διαρκής παρέμβαση της Ρωσίας σε κάθε ζήτημα που ανάβει φωτιές στις δημοκρατίες μας ενόσω εκμεταλλεύεται τις απίθανες ελευθερίες που απολαμβάνουμε, ειδικά με όσες υποθέσεις διαθέτουν συναισθηματικό υπόβαθρο, είναι παλαιά υπόθεση.

Τη σχετική προπαγάνδα δεν την διακονούν μόνον αριστερά φερέφωνα. Αν είμαι καλά ενημερωμένος, παρόμοιες εξειδικευμένες υπηρεσίες «πούλαγε» και ο κ. Καμμένος όταν ήταν ακόμη στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα στους τομείς της αντιπροπαγάνδας και με σκοπό την πλήρη χρηματοοικονομική κατάρρευση του ελληνικού κράτους.

Το ερώτημα είναι αν τα ψάχνουν αυτά οι κυβερνητικοί και, ιδίως οι κρατικές υπηρεσίες (ΕΥΠ και άλλες) αφού πρόκειται για ζητήματα ασφάλειας του Έθνους. Δεν γνωρίζω. Ίσως όσα βρίσκουν να τους φοβίζουν (φοβούνται εύκολα, άλλωστε...) και γι' αυτό μας το κρατούν κρυφό. Ίσως πάλι, ο κ. Μητσοτάκης να περιμένει να πλησιάσουμε σε εκλογικό χρόνο για να μας αποκαλύψουν, οι αρχές, τα ευρήματα. Ελπίζω όμως να το κάνει όπως ο ίδιος είπε ώστε «να βγουν οι µάσκες του διαδικτύου µια και καλή!»