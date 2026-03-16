Η (καθυστερημένη) βελτίωση αμοιβής μισθωτών

Πεντακόσιες χιλιάδες μισθωτοί προστέθηκαν στο ανθρώπινο δυναμικό της εθνικής οικονομίας από το 2019 μέχρι το 2025. Η αύξηση είναι εντυπωσιακή και αποτυπώνεται στην προσγείωση του ποσοστού ανεργίας το οποίο υπολογίστηκε τον Ιανουάριο στο 7,7% έναντι 18,5% τον ίδιο μήνα προ επτά ετών. Η άνοδος της απασχόλησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Ελλάδα, πρακτικά, βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης με ορισμένους κλάδους (ιδίως τη μεταποίηση) να συναντούν σοβαρές δυσκολίες εξεύρεσης επαρκούς και, ακόμη χειρότερα, κατάλληλου και πρόθυμου προσωπικού.

Όπως είναι επόμενο, οι αμοιβές βελτιώθηκαν παράλληλα. Επιτέλους, έπειτα από πολλά χρόνια, το μερίδιο των μισθωτών που κερδίζει (μεικτά) μέχρι ένα χιλιάρικο το μήνα (14,5 πληρωμές) μειώθηκε εντυπωσιακά σε 37% το 2025. Μικρότερες των χιλίων ευρώ ήσαν, το 2019, οι αμοιβές του 64% των μισθωτών. Το ποσοστό παρέμενε υψηλό, στο 54%, το 2023 και είχε πέσει στο 46% το 2024.

Όπως είναι λογικό, το πλήθος των αμοιβών στην περιοχή 1.000-1.500 ευρώ που αφορούσε μόλις 2 στους 10 μισθωτούς το 2019, διπλασιάστηκε και σε 4 στους 10 μισθωτούς. Μπορείτε να δείτε την εικόνα στο γράφημα.

Κάπου εδώ σταματούν τα ενθαρρυντικά νέα για τη μισθωτή εργασία. Εκείνοι που κερδίζουν άνω των 1.500/μήνα παραμένουν λιγότεροι: ήσαν πέρυσι 570 χιλιάδες, έναντι 315 χιλιάδων το 2019 και 433 χιλιάδων το 2023.

Σε λίγες ημέρες η κυβέρνηση θα ορίσει το νέο κατώτατο όριο αμοιβής των μισθωτών. Το πιθανότερο σενάριο οδηγεί τον πρωθυπουργό να σπεύσει σε μια πιο γενναιόδωρη αύξηση, πιθανόν κοντά στα 950 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί, κάπως, η συνεχιζόμενη -και τώρα πια διογκούμενη- πληθωριστική πίεση.

Οι εξελίξεις ακυρώνουν, εν μέρει, την φορολογική ελάφρυνση που αποφάσισε, με καθυστέρηση, η κυβέρνηση και ήδη εφαρμόζεται για τα τρέχοντα εισοδήματα. Από τη μια επιβεβαιώνει την ανάγκη να θεσπιστεί η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε να μην ακυρώνεται η αποτελεσματικότητα της φορολογικής ελάφρυνσης.

Από την άλλη όμως, η ταχεία αύξηση των αμοιβών, των δύο τελευταίων ετών, αυξάνει την πίεση στο κόστος των επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό με την άνοδο του κόστους μεταφοράς (καύσιμα) οι επιχειρήσεις θα δουν τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των να μεγαλώνει αισθητά.

Η πίεση θα μεγαλώσει καθώς θα πολλαπλασιάζονται οι συνομολογήσεις νέων Συλλογικών Συμβάσεων εντός του νέου πλαισίου που πήρε πρόσφατα την έγκριση της πλειοψηφίας στη Βουλή.

Κάποτε έπρεπε να συμβεί και αυτό. Προφανώς πολλές επιχειρήσεις, όχι υποχρεωτικά μόνον οι μικρότερες, θα σπεύσουν να «γκρινιάξουν» και, πιο πρακτικά, θα επιδιώξουν να περάσουν στις τιμές τους το πρόσθετο εργατικό κόστος. Θα είναι μεγάλο λάθος. Αν και θα είναι το ίδιο λάθος που έχουν κάνει και σε άλλες περιόδους, εκμεταλλευόμενες την πληθωριστική ψυχολογία που καλλιεργείται σε βάρος των μισθωτών-καταναλωτών στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα των μέσων ενημέρωσης και των οδυρμών των αντιπολιτεύσεων.