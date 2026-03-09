Ακυβέρνητοι μπροστά σε τρίμηνο τρέλας

Ένα «φάντασμα πετά πάνω από την Ευρώπη»: ο νέος παροξυσμός πληθωρισμού που μπορεί να αγκαλιάσει την αγορά. Για μιαν ακόμη φορά, η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου υπουργείου, κωφεύει. Εκμεταλλευόμενες την ηχώ των πολεμικών επιχειρήσεων στον Κόλπο, οι μόλις δύο μεγάλες επιχειρήσεις καυσίμων δεν άργησαν ούτε ένα 24ωρο.

Προφανώς και εμείς, οι καταναλωτές, βάλαμε το «χεράκι» μας, αφού αδειάσαμε τα πρατήρια εν ριπή οφθαλμού προσφέροντας την τέλεια δικαιολογία πλήρωσης των δεξαμενών στη βάση των… μελλοντικών τιμών του περίφημου brent.

Ευτυχώς, οι πάροχοι ηλεκτρισμού είχαν ήδη ανακοινώσει τα δικά τους τιμολόγια, που στηρίζονται, όπως είναι γνωστό στις παρελθούσες επιδόσεις των, παλαβωμένων εδώ και καιρό, αγορών φυσικού αερίου.

Και όλα αυτά γίνονται στον ρυθμό του επιβεβαιωμένα «παλαβού» προέδρου της μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης της οικουμένης.

Το αρμόδιο υπουργείο, δια του κ. Θεοδωρικάκου, που μας παραπέμπει «από τον Άννα στον Καϊάφα», δηλαδή από τους ελέγχους της νέας Αρχής, στα διάφορα Pass του (εξαφανισμένου στα δυσάρεστα) υπουργού Πιερρακάκη, ακολουθεί, προφανώς, την ρωμ(έ)ικη πολιτική του νιπτήρα των χειρών του κράτους, όταν ο πρωτοετής γνωρίζει πως αυτό που βλάπτει είναι η πληθωριστική/κερδοσκοπική ψυχολογία ενώ τα «Pass» και άλλα Vouchers μόνον ενισχύουν τελικά τις προσδοκίες.

Πλην όμως, γι αυτό το έχουμε το κράτος. Για να είναι παρόν και παρεμβατικό στις δύσκολες στιγμές. Όταν δηλαδή διαμορφώνεται το κλίμα στην αγορά. Και οι τιμές των καυσίμων είναι το πρώτο εργαλείο διαμόρφωσης κλίματος. Θα τρέχουν πάλι πίσω από τα family offices των δύο διυλιστηρίων για να τους εξηγήσουν γιατί πρέπει να φορολογηθούν εκτάκτως τα έκτακτα κέρδη των εταιρειών τους.

Μιλούσα προχτές με σημαντικό έμπορο μεταφορέα της επαρχίας, που βρέθηκε δεσμευμένος με μεγάλο συμβόλαιο μεταφοράς της τροφοδοσίας μεγάλης αλυσίδας στην περιοχή του, έχοντας κάνει τους υπολογισμούς του με τις παλαιότερες τιμές πετρελαίου κίνησης. Η απογοήτευσή του από την απορριπτική στάση των στελεχών της εν λόγω αλυσίδας, όταν συζήτησε το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής, εφόσον η κρίση παραταθεί, ήταν απερίγραπτη: «διάβασε τη σύμβαση»! Κάπου αλλού, ο καλός διανομέας θα βρει να φορτώσει τη ζημιά, προφανώς στη λιανική του και από εκεί στους καταναλωτές.

Μια αύξηση του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού κατά μια εκατοστιαία μονάδα, που θα τον οδηγήσει στην περιοχή του 4 - 5%, θα δημιουργήσει αφόρητες πολιτικές πιέσεις μείωσης των φόρων (ΕΦΚ καυσίμων, ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα λοιπά). Θα δημιουργήσει απρόβλεπτες ανισορροπίες στον προϋπολογισμό. Θα προκαλέσει αναταραχή στους κοινωνικούς εταίρους, πάνω που στρώθηκαν στη δουλειά συμφωνίας νέων, λελογισμένων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Θα καταστήσει τον τουρισμό ακόμη πιο ακριβό, ιδίως αν οι επιχειρηματίες του κλάδου συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται το φιλελληνικό ρεύμα, αν βεβαίως το επιτρέψει ο κ. Γενικός Δημήτρης Κουτσούμπας, που έχει ανεξήγητη inside information σε στρατιωτικές πληροφορίες, για τις οποίες (εξίσου ανεξήγητα κανείς αρμόδιος δεν ενδιαφέρθηκε).

Με δύο λόγια, πάνω που είχαμε κάπως στρώσει τα πράγματα, η πολεμική αναταραχή, ειδικά για τη χώρα μας, αποσταθεροποιεί ταχύτατα την οικονομία μας. Εκτός αν βρει το κουράγιο η κυβέρνηση και δώσει σαφές σήμα στην εσωτερική αγορά. Δεν το βλέπω. Καλύτερα να ελπίζουμε ότι η τρέλα δεν θα κρατήσει πάνω από τρίμηνο.