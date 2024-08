Ο διευθύνων σύμβουλος μιας νοτιοκορεατικής εταιρείας τεχνολογίας, της Wacon, συνελήφθη επειδή φέρεται να οργάνωσε μια μεγάλης κλίμακας απάτη με κρυπτονομίσματα, με θύματα περισσότερους από 500 επενδυτές.

Σύμφωνα με το Crypto News, o διευθύνων σύμβουλος Byun Young-oh, μαζί με έναν συνεργό που αναγνωρίστηκε με το όνομα Yeom, ενορχήστρωσαν μια απάτη τύπου Ponzi μέσω μιας πλατφόρμας που ονομάζεται MainEthernet.

Η Wakon, η οποία φέρεται να έχει περίπου 12.000 μέλη, είναι ύποπτη για λειτουργία ως σύστημα Ponzi ή ως εκστρατεία πολυεπίπεδου μάρκετινγκ.

Η εταιρεία προσφέρει προϊόντα στοιχηματισμού εικονικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων φιλοδωρημάτων και mainnet, χωρίς να έχει εγγραφεί στις χρηματοπιστωτικές αρχές. Διαθέτει υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη Νότια Κορέα.

