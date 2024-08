Οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεργασία με την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία για να συζητήσουν θέματα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με το crypto.news.

Στις 8 Αυγούστου, ο βουλευτής των ΗΠΑ, Γουάλει Νίκελ, ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί στην εκστρατεία Crypto4Harris και θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνάντηση στις 14 Ιουλίου, μαζί με ηγέτες του κλάδου όπως ο Μαρκ Κούμπαν για να βοηθήσει την Κάμαλα Χάρις, να κερδίσει τις ψήφους της crypto κοινότητας.

Glad to join @mcuban and others next Wednesday in support of @KamalaHarris!@Crypto4Harris is focused on encouraging digital innovation and protecting American consumers.



Story by @EleanorTerrett and link for the Town Hall below.👇 https://t.co/xTRXegHo6c