Τα κρυπτονομίσματα που συνδέονται με τα κύρια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους κινδύνους για τους επενδυτές, ανέφερε η παγκόσμια ρυθμιστική αρχή IOSCO σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη.

Το tokenization δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας token που βασίζονται σε blockchain και συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία του πραγματικού κόσμου, όπως μετοχές ή ομόλογα, έχει γνωρίσει αναβίωση του ενδιαφέροντος μεταξύ των οπαδών των κρυπτονομισμάτων φέτος, με νέα tokenized προϊόντα να πωλούνται στο κοινό μέσω διαδικτυακών χρηματιστών.

Η IOSCO, ένας οργανισμός του οποίου τα μέλη είναι οι ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για σχεδόν όλες τις αγορές κινητών αξιών στον κόσμο, δήλωσε ότι η πλειονότητα των κινδύνων που σχετίζονται με το tokenization εμπίπτουν σε προϋπάρχοντα πλαίσια, αλλά ότι ενδέχεται να υπάρχουν νέοι κίνδυνοι και ευπάθειες που απορρέουν από την υποκείμενη τεχνολογία.

«Αν και η υιοθέτησή της παραμένει περιορισμένη, το tokenization έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει τον τρόπο έκδοσης, διαπραγμάτευσης και εξυπηρέτησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Τουάνγκ Λι Λιμ, πρόεδρος της ομάδας εργασίας fintech σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου της IOSCO.

Οι διαφορετικοί τρόποι δομής των tokenized περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στους επενδυτές ως προς το αν κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ή μόνο το crypto token, ενώ ο τρίτος εκδότης token δημιουργεί κινδύνους αντισυμβαλλομένου, πρόσθεσε η IOSCO, επαναλαμβάνοντας ορισμένες από τις ανησυχίες που εξέφρασε η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρεόγραφα τον Σεπτέμβριο.

«Tο tokenization θα μπορούσε επίσης να υποστεί πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις από την αυξημένη διασύνδεση με τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε η IOSCO.

Ορισμένα mainstream χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προωθούν το tokenization, αλλά άλλοι παράγοντες της Wall Street έχουν εκφράσει ανησυχίες.

Ανισότητα

Εδώ και χρόνια, διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πειραματίζονται με την έκδοση εκδόσεων περιουσιακών στοιχείων βασισμένων σε blockchain.

Το εμπορικό ενδιαφέρον για το tokenization αυξάνεται, αλλά η πραγματική υιοθέτησή της παραμένει «περιορισμένη», ανέφερε η IOSCO.

Οι υποστηρικτές των tokenized περιουσιακών στοιχείων υποστηρίζουν ότι η χρήση του blockchain μπορεί να μειώσει το κόστος συναλλαγών, να επιταχύνει τον διακανονισμό, να διευκολύνει τις συναλλαγές όλο το 24ωρο και ακόμη και να προσελκύσει νεότερους επενδυτές.

Ωστόσο, η IOSCO δήλωσε ότι «η αύξηση της αποδοτικότητας είναι άνιση», καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να χρειάζονται να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή υποδομή της αγοράς για τις συναλλαγές, αντί να την αντικαθιστούν με το blockchain.