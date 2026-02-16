Στην επίδραση που θα έχουν τα λόμπι της αγοράς κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας του Κογκρέσου αναφέρθηκε το -καλά ενημερωμένο για την πολιτική «αρένα» της Ουάσινγκτον- The Hill.

Το σχετικό δημοσίευμα καταγράφει τον ρόλο της ισχυρότερης επιτροπής πολιτικής επιρροής (Super Political Action Committees), του Fairshake, που έχει διαθέσει πάνω από 193 εκατ. δολάρια για να ενισχύσει τους υποψηφίους που στηρίζει από την αρχή του 2026.

Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων άφησε το μεγαλύτερο σημάδι της το 2024, όταν ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μια σειρά προκριματικών εκλογών και αμφισβητούμενων εκλογών. Το Fairshake , ξόδεψε σχεδόν 180 εκατομμύρια δολάρια.

Το The Hill υπενθυμίζει τη θερμή στήριξη που έχει δείξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς την αγορά των κρυπτονομισμάτων από τη στιγμή που ανέλαβε για δεύτερη φορά την προεδρία των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο του 2025.

Μεταξύ του Τραμπ και ενός Κογκρέσου που ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο, τα κρυπτονομίσματα έχουν σημειώσει αρκετές νομοθετικές και πολιτικές επιτυχίες κατά το παρελθόν έτος.

Αυτό σηματοδότησε μια αλλαγή για τον κλάδο, ο οποίος στο παρελθόν είχε μια δύσκολη σχέση με την Ουάσιγκτον, ιδιαίτερα υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν. Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων είχε ιδιαίτερο πρόβλημα με τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) Γκάρι Γκενσλερ, τον οποίο κατηγόρησαν ότι προσπάθησε να ρυθμίσει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω μέτρων επιβολής και όχι μέσω θέσπισης κανόνων.

Ο Τραμπ, αντίθετα, έχει τοποθετήσει άτομα φιλικά προς τα κρυπτονομίσματα σε βασικούς ρόλους στην κυβέρνησή του, συμπεριλαμβανομένης της SEC. Διορίσε επίσης τον επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων Ντέιβιντ Σακς ως υπεύθυνο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα και υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία στρατηγικού αποθέματος bitcoin και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η μεγαλύτερη νίκη του κλάδου μέχρι στιγμής ήταν η ψήφιση του νόμου GENIUS, που δημιουργεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ψηφιακά tokens που υποστηρίζονται από το δολάριο, γνωστά ως stablecoins.