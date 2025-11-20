Κλονίστηκαν οι «πυλώνες» της ανόδου στα κρυπτονομίσματα - «Χάθηκαν» 1 τρισ. δολάρια σε 45 μέρες

Για το μεγάλο πλήγμα που έχει δεχθεί η κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έκανε λόγο την Πέμπτη το Bloomberg, αποτιμώντας τα «χτυπήματα» που έχει δεχθεί συνολικά η αγορά των cryptos.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως το bitcoin έφτασε αργά το βράδυ της Τετάρτης να υποχωρεί έως και 88.522 δολάρια -σε χαμηλό 7 μηνών-, προτού ανακάμψει λόγω της γενικότερης ευφορίας που προκάλεσαν στις αγορές τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου της Nvidia.

Στις 10:30 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) το μεγαλύτερο κρυπτονομίσμα του κόσμου κέρδιζε 0,87% στα 92.241 δολάρια.

Όπως σημείωσε το Bloomberg, τα επόμενα ψυχολογικά όρια βρίσκονται γύρω στα 85.000 και 80.000 δολάρια, με το χαμηλό του 2025 στα 77.424 δολάρια -κατά τη διάρκεια των αναταραχών του Απριλίου που σχετίζονταν με τους δασμούς- να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων έφτασε στο υψηλότερο σημείο της, περίπου 4,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, στις 6 Οκτωβρίου και τώρα κυμαίνεται κοντά στα 3,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της μεταβολής αντανακλά λογιστικές ζημίες και όχι πραγματική απώλεια μετρητών.

«Οι επενδυτές κινούνται λίγο στα τυφλά — δεν έχουν καμία κατεύθυνση σε μακροοικονομικό επίπεδο, οπότε το μόνο που μπορούν να δουν είναι τι κάνουν οι μεγάλες επενδύσεις στην αλυσίδα και αυτό τους ανησυχεί αρκετά», δήλωσε ο Τζέιμς Μπατερφίλ, επικεφαλής έρευνας της CoinShares.

Η άνοδος του bitcoin σε επίπεδα λίγο πάνω από τα 126.000 δολάρια νωρίτερα φέτος βασίστηκε σε δύο πυλώνες: τις προσδοκίες για πολλαπλές μειώσεις των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και την αυξανόμενη υιοθέτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Και οι δύο αυτές τάσεις έχουν σταματήσει, ενώ οι αγοραστές που εκμεταλλεύονταν τη δυναμική της αγοράς έχουν υποχωρήσει. Η πτώση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τις εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, των οποίων οι αποτιμήσεις βασίζονταν στο προηγούμενο ράλι.

«Oι αγορές είναι ασταθείς και τα κρυπτονομίσματα ενδέχεται να υποστούν περαιτέρω πτώση πριν βρουν μια βάση για να ανακάμψουν», δήλωσε ο Μάθιου Χούγκαν, διευθυντής επενδύσεων της Bitwise Asset Management με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.