Ισχυρή άνοδο κατέγραψε για τη Δευτέρα το bitcoin, με το σύνολο της αγοράς κρυπτονομισμάτων να «πατά» στις ρυθμιστικές διευκολύνσεις για τον κλάδο που συνεχίζει να υλοποιεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.

Μετά τις 10:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), το bitcoin κέρδιζε 3,7% στα 122,183 δολάρια, έχοντας πλησιάζει τα ιστορικά υψηλά των 123.000 δολαρίων που σημείωσε στα μέσα του Ιουλίου.

Το δεύτερο μεγαλύτερο crypto στον κόσμο, το ether, ενισχυόταν άνω του 2% καθώς αυξάνεται η ζήτηση του από θεσμικούς επενδυτές και αγοραστές εταιρικών ομολόγων.

Από την αρχή του 2025 περισσότερα από 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν επενδυθεί στα εννέα αμερικανικά χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια που διαπραγματεύονται το ether.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που κατευθύνει στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ να α επιτρέψουν σε προγράμματα αποταμίευσης και συνταξιοδότησης, με πρόσβαση σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις ιδιωτικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εκθέσει τα κρυπτονομίσματα σε μια νέα πηγή θεσμικών αγορών και έρχεται εν μέσω του αυξανόμενου θεσμικού ενδιαφέροντος για τα κρυπτονομίσματα.