Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά τη χρήση του μεγάλου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance από το Ιράν για την αποφυγή κυρώσεων, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη έγγραφα και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

To ρεπορταζ αναφέρει ότι δεν είναι σαφές εάν η ίδια η πλατφόρμα διερευνάται ή εάν η έρευνα επικεντρώνεται στους χρήστες της Binance.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Binance αντιμετωπίζει νόμους που απαγορεύουν τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων.

Τον περασμένο Νοέμβριο, σύμφωνα με την Journal, περισσότερα από 1,7 δις. δολάρια επισημάνθηκαν «μετακινούμενα από Κινέζους πελάτες σε ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για τη χρηματοδότηση των αντιπροσώπων του», συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατικής ομάδας Χούθι της Υεμένης.

Η Journal ανέφερε ότι η Binance διέλυσε την ομάδα που ερευνούσε αυτή τη ροή μετρητών.

Το 2023, ο ιδρυτής της Binance, Changpeng Zhao, δήλωσε ένοχος στις ΗΠΑ για παραβίαση των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε χάρη πέρυσι.

Το δημοσίευμα κατέληγε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και οι ιρανικές αρχές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.