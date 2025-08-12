Χρηματοοικονομικοί όμιλοι, από την Bank of America έως τη Fiserv, ετοιμάζονται να λανσάρουν τα δικά τους κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο, μετά την ψήφιση νέου νόμου στις ΗΠΑ που θεσπίζει για πρώτη φορά κανόνες για τα stablecoins. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η πορεία εφαρμογής δεν θα είναι απλή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στις 18 Ιουλίου τον νόμο GENIUS Act, ο οποίος θέτει ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoins, δηλαδή κρυπτονομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πρώτο αμερικανικό νόμο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της χρήσης κρυπτονομισμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρήση τους σε καθημερινές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.

Η χρήση των stablecoins, που διατηρούν σταθερή αξία συνδεδεμένη συνήθως σε αναλογία 1 προς 1 με το δολάριο, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ιδίως μεταξύ όσων χρησιμοποιούν κρυπτονόμισμα για τη μεταφορά κεφαλαίων από και προς άλλα tokens, όπως το bitcoin και το ether.

Πλέον, πολλές εταιρείες σχεδιάζουν στρατηγικές γύρω από τα stablecoins, αξιοποιώντας τις δυνατότητες άμεσων πληρωμών και διακανονισμών. Οι παραδοσιακές τραπεζικές συναλλαγές συχνά απαιτούν ημέρες για να ολοκληρωθούν, ειδικά σε διεθνές επίπεδο.

Η Walmart και η Amazon συγκαταλέγονται στις εταιρείες που εξετάζουν την αξιοποίηση stablecoins, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Παρά το νέο πλαίσιο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υιοθέτηση θα είναι σταδιακή και απαιτεί στρατηγικές και τεχνικές αποφάσεις. Οι εταιρείες πρέπει να επιλέξουν αν θα αναπτύξουν δικό τους stablecoin ή θα ενσωματώσουν υπάρχον, όπως το USDC της Circle.

Ο προορισμός χρήσης θα καθορίσει την προσέγγιση, για παράδειγμα, ένα stablecoin για πελάτες λιανικής θα μπορούσε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με την εταιρεία, ενώ η εσωτερική χρήση για διασυνοριακές πληρωμές μπορεί να μειώσει κόστος και χρόνο.

Για εκδότες εκτός τραπεζικού τομέα, η συμμόρφωση με το GENIUS Act συνεπάγεται πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως έλεγχο ταυτότητας πελατών (KYC) και καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι τράπεζες, λόγω εμπειρίας στη διαχείριση κανονιστικών απαιτήσεων, ενδέχεται να έχουν πλεονέκτημα.

Η Bank of America και η Citigroup εξετάζουν την έκδοση δικών τους stablecoins, ενώ η Morgan Stanley και η JPMorgan Chase παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ωστόσο, οι τράπεζες πρέπει να σταθμίσουν ζητήματα όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για stablecoins που κατέχουν στους ισολογισμούς τους.

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα είναι η επιλογή blockchain. Δημοφιλείς επιλογές είναι τα δημόσια δίκτυα Ethereum και Solana, αλλά οι τράπεζες μπορεί να προτιμήσουν ιδιωτικά δίκτυα για λόγους διακυβέρνησης και ελέγχου. Αντίθετα, άλλοι εκδότες κρυπτονομισμάτων βλέπουν πλεονεκτήματα στα δημόσια blockchain λόγω της μεγάλης κλίμακας χρήσης τους.

Παρά την έναρξη ισχύος του νόμου, η πλήρης εφαρμογή του μπορεί να καθυστερήσει, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα εκδώσουν επιμέρους κανονισμούς για ζητήματα συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τα ξένα stablecoins και τη συμβατότητά τους με το νέο πλαίσιο.