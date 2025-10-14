Έμφαση του ΔΝΤ για την αποδοχή των ψηφιακών νομισμάτων από τις κυβερνήσεις

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Τρίτη ότι καλεί τα κράτη μέλη να αποδεχθούν τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων και να κατανοήσουν τις επιλογές τους στον τομέα αυτό.

«Λέω στις χώρες: "Αποδεχτείτε την πραγματικότητα, νομίσματα όπως το ευρώ και το δολάρια (fiar money) μετατρέπονται σε ψηφιακά », δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα κρυπτονομίσματα και την τεχνολογία blockchain κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Είπε ότι η ψηφιοποίηση νομισμάτων όπως το ευρώ και το δολάρια είναι «πολύ καλή και πολύ ισχυρή» και τη διαφοροποίησε από τα κρυπτονομίσματα χωρίς αντίκρισμα, όπως το bitcoin, τα οποία το ΔΝΤ συμβουλεύει από καιρό τις κεντρικές τράπεζες να αποφεύγουν ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο.