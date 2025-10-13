Λεκορνί: Παρουσιάζει προϋπολογισμό με περικοπές 31 δισ. ευρώ έως το 2026
Λεκορνί: Παρουσιάζει προϋπολογισμό με περικοπές 31 δισ. ευρώ έως το 2026

13/10/2025 • 22:13
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιδιώκει να επιβάλει μείωση άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη La Tribune.

Το τεύχος της εφημερίδας, που πρόκειται να κυκλοφορήσει την Τρίτη, αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός θα επιδιώκει περικοπές ύψους 31 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω συνδυασμού μείωσης δαπανών και αύξησης εσόδων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο προϋπολογισμός αναμένεται να περιλαμβάνει φορολογικό μέτρο που θα στοχεύει εταιρείες χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται από εύπορους φορολογουμένους, ενώ δεν θα προβλέπει αύξηση συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων με βάση τον πληθωρισμό.

Η Γαλλία διατηρεί το υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη, ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει αναθέσει σε διαδοχικούς πρωθυπουργούς την κατάρτιση αυστηρότερων προϋπολογισμών. Οι δύο άμεσοι προκάτοχοι του Λεκόρνι, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού, απομακρύνθηκαν εξαιτίας αντίστοιχων σχεδίων περικοπών.

Ο Λεκορνί  που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από μόλις 27 ημέρες στην πρωθυπουργία πριν επαναδιοριστεί από τον Μακρόν, είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας τα τελευταία πέντε χρόνια. Ήδη αντιμετωπίζει δύο πιθανές ψήφους δυσπιστίας και παραμένει αβέβαιο αν θα καταφέρει να διατηρηθεί στη θέση του ως το τέλος της εβδομάδας.

