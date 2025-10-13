Μελόνι για Γάζα: Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, να αποφύγουμε ό,τι προκαλεί εντάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή, στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συνάντησε τους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε στην σημασία της σημερινής ημέρας.

«Ασφαλώς είμαι περήφανη για το ό,τι ως Ιταλία είμαστε εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό οφείλεται και στην ευγνωμοσύνη για τη δουλειά που κάναμε τους περασμένους μήνες, ιδίως σε ανθρωπιστικό επίπεδο, για τον πληθυσμό της Γάζας, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Με συνεχή και σιωπηλή υποστήριξη όλων των προσπαθειών που γίνονταν με στόχο την κατάπαυση του πυρός. Πρόκειται για μεγάλη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και θεωρώ ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι είναι η μεγαλύτερη διπλωματική του επιτυχία, αν και εμείς του ευχόμαστε να προστεθούν κι άλλες, αρχίζοντας από την Ουκρανία.

Πιστεύω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους διαμεσολαβητές που εργάστηκαν για το αποτέλεσμα αυτό: τον σεΐχη αλ Θάνι, τον πρόεδρο Ερντογάν, τον πρόεδρο Σίσι που μας φιλοξένησε σήμερα, όλοι τους έδωσαν μια ώθηση και ένα χέρι βοήθειας», είπε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Ερωτηθείσα αν θεωρεί ότι με τις τελευταίες εξελίξεις, διευκολύνεται η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από την Ιταλία, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης απάντησε:

«Πιστεύω πως ναι, αν εφαρμοστεί το σχέδιο. Εγώ στοχεύω στη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και στην αναγνώρισή του, όταν προκύψουν και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την ιταλική Βουλή. Θεωρώ ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί πραγματικά την σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής, με μια δίκαιη ειρήνη, ξέρει ότι αυτή είναι η περίοδος για καταβολή ουσιαστικών προσπαθειών, όχι της προβολής στο προσκήνιο.

Πρέπει να είμαστε πραγματιστές, να αποφύγουμε ό,τι μπορεί να προκαλέσει ένταση και να αποτελέσει άλλοθι. Πρέπει να είμαστε πολύ διαυγείς. Αυτή είναι η έκκληση που απευθύνω σε όλους: είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, αλλά μπορεί να μας προσφέρει μεγάλες ικανοποιήσεις».