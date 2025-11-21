Το bitcoin «έχασε» τα 86.000 δολάρια - Η μεταβλητότητα στις αγορές «πληγώνει» τα κρυπτονομίσματα

Σε νέο χαμηλό 7μηνου βρέθηκε για την Παρασκευή το bitcoin, με το σύνολο της αγοράς των κρυπτονομισμάτων να επηρεάζεται από την έλλειψη ρίσκου μεταξύ των επενδυτών.

Μετά από τις 08:20 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), το bitcoin υποχωρούσε 6,7% στα 85.698 δολάρια, έχοντας πέσει πρόσκαιρα έως και τα 85.350 δολάρια. Το μεγαλύτερο crypto του κόσμου κινείται προς απώλειες άνω του 9% για την εβδομάδα.

Το ether έπεφτε 7,47% στα 2.800 δολαρία, οδεύοντας προς απώλειες 10,2% για την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε το Reuters, τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται συχνά από τους επενδυτές ως βαρόμετρο της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου και η απότομη πτώση δείχνει πόσο ευάλωτη έχει γίνει η διάθεση στην αγορά τις τελευταίες ημέρες.

«Αν αυτό λέει κάτι για τη διάθεση ανάληψης κινδύνου συνολικά, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αρχίσουν να γίνονται πραγματικά πολύ άσχημα, και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα», δήλωσε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της αγοράς CoinGecko, περίπου 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν χαθεί από τη συνολική αγοραία αξία όλων των κρυπτονομισμάτων τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Από τα ρεκόρ, στις απώλειες 8% για το 2025

Η πτώση του bitcoin ήρθε απότομα και γρήγορα μετά από μια εξαιρετική πορεία φέτος που το ώθησε σε ρεκόρ υψηλό πάνω από 120.000 δολάρια τον Οκτώβριο, υποστηριζόμενο από ευνοϊκές ρυθμιστικές αλλαγές προς τα κρυπτονομίσματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι αναλυτές λένε ότι η αγορά παραμένει «σημαδεμένη» από μια ρεκόρ πτώση των κρυπτονομισμάτων τον περασμένο μήνα, η οποία είδε πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε εκκαθαρίσεις σε θέσεις με μόχλευση, καθώς οι «πανικοβλημένες» πωλήσεις και η χαμηλή ρευστότητα προκάλεσαν απότομες διακυμάνσεις.

«Η αγορά αισθάνεται λίγο αποσυντονισμένη, λίγο κατακερματισμένη, λίγο διαλυμένη, πραγματικά, από τότε που είχαμε αυτή την πώληση» είπε ο Σίκαμορ.

Από τότε, το bitcoin έχει εξαλείψει όλα τα κέρδη του από την αρχή του έτους και τώρα έχει υποχωρήσει κατά 8% για το έτος, ενώ το ether έχει χάσει σχεδόν 16%.

Η πώληση έπληξε επίσης τις τιμές των μετοχών των εταιρειών που αποθηκεύουν κρυπτονομίσματα, μετά από μια έκρηξη των δημόσιων εταιρειών διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων φέτος, καθώς οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν την άνοδο των τιμών για να αγοράσουν και να διατηρήσουν κρυπτονομίσματα στους ισολογισμούς τους.