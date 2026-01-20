Απώλειες στις ασιατικές αγορές λόγω της Γροιλανδίας

Αρνητικά πρόσημα καταγράφηκαν για την Τρίτη στα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να προβληματίζονται για τα όσα λαμβάνουν χώρο στη γεωπολιτική «σκακιέρα» με πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει ακάθεκτος τις απειλές του για τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, ενισχύοντας τις ανησυχίες για ένα νέο γύρο εμπορικού πολέμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει... ορθάνοικτο το ενδεχόμενο επιβολής δασμών επιβάλει δασμούς από 100% έως και 200% στα κράτη της ΕΕ.

Πλέον αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα δηλώσει ο ίδιος για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ, κατά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Ντάβος.

Στα της Ασίας, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις εκλογές της Ιαπωνίας που προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο την ώρα που η Σανάε Τακαΐτσι του συντηρητικού (LDP) φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί για να κερδίζει την εξουσία στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δημοσιονομικές πολιτικές της 64χρονης Τακαΐτσι.

Στην εικόνα των ταμπλό, ο Nikkei υποχώρησε 1,03% στις 53.029 μονάδες.

Στην Αυστραλία ο ASX/200 έπεσε 0,66% στις 8.815 μονάδες, ο Kospi διολίσθησε 0,39% στις 4.885 μονάδες και ο Nifty 50 στην Ινδία γράφει απώλειες 0,64% στις 24.421 μονάδες.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite ήταν ουσιαστικά αμετάβλητος στις 4.113 μονάδες, ο Shenzhen Component υποχωρούσε 0,97% στις 14.155 μονάδες και ο CSI 300 διολίσθαινε 0,33% στις 4.718 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng συγκέντρωνε απώλειες 0,33% στις 26.469 μονάδες.