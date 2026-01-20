Σε πρόωρες εκλογές η Ιαπωνία: «Ψηλά» οι αποδόσεις των ομολόγων - Οι θέσεις των κομμάτων

Η απόφαση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου, προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων για τις αναθέρμανσης της οικονομίας πολιτικές της, ώθησε τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλά επίπεδα δεκαετιών, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για την επιδείνωση των οικονομικών της χώρας.

Το Reuters αναλύει τις βασικές οικονομικές πολιτικές που προτείνουν τα διάφορα κόμματα, με βάση τις προεκλογικές τους εκστρατείες και τις δηλώσεις των στελεχών τους:

Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP)

Από τη στιγμή που διαδέχθηκε τον προκάτοχό της Σιγκέρου Ισχάμπα, η Τακαΐτσι αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη πίσω από την επιδίωξη του κυβερνώντος LDP για πιο επιθετικά σχέδια δαπανών και επιδιώκει να μετριάσει τον μακροχρόνιο στόχο δημοσιονομικής λιτότητας.

Ενώ η Τακαΐτσι συμφώνησε με την αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο για να επιβραδύνει την ανεπιθύμητη πτώση του γιεν, μια εκλογική νίκη θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους αναθέρμανσης συμβούλους της να προειδοποιήσουν για περαιτέρω αυξήσεις του κόστους δανεισμού, λόγω του φόβου για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ίδια υποσχέθηκε να τερματίσει αυτό που θεωρούσε «υπερβολικά» αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και δεσμεύτηκε να αναστείλει για δύο χρόνια τον φόρο 8% επί των πωλήσεων τροφίμων. Αποκλείει την έκδοση πρόσθετου χρέους, αλλά παρέμεινε ασαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θα καλύψει το έλλειμμα εσόδων, αναφέροντας μόνο ότι το κόμμα της θα αποφασίσει επί του θέματος μετά από συζήτηση με τα άλλα κόμματα.

Οι αναλυτές λένε ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές της Τακαΐτσι θα τροφοδοτήσουν τον ήδη αυξανόμενο πληθωρισμό και δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα μια οικονομία που αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού και περιορισμούς στην προσφορά, παρά την αδύναμη ζήτηση.

Ιαπωνικό Καινοτομίας (ISHIN)

Το δεξιό κόμμα βοήθησε την Τακαΐτσι να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο για να εκλεγεί πρωθυπουργός τον Οκτώβριο και σχημάτισε κυβερνητική συμμαχία με το LDP.

Το Ishin παραδοσιακά εστιάζει στην απορρύθμιση και τη μείωση της σπατάλης. Ωστόσο, ζητά επίσης την αναστολή για δύο χρόνια του φόρου 8% επί των πωλήσεων τροφίμων, στο πλαίσιο μιας πολιτικής συμφωνίας με το LDP.

Κεντρική Συμμαχία Αναμόρφωσης (CRA)

Η CRA, που σχηματίστηκε μεταξύ του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Συνταγματικού Δημοκρατικού Κόμματος της Ιαπωνίας, και ενός άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Komeito, περιγράφει τον εαυτό της ως ένα κόμμα που αναζητά τον μέσο όρο σε θέματα όπως η οικονομική πολιτική σε έναν κατακερματισμένο κόσμο.

Ζητά την οριστική κατάργηση του φόρου κατανάλωσης 8% που επιβάλλεται στις πωλήσεις τροφίμων. Για να καλύψει το έλλειμμα εσόδων, το κόμμα προτείνει τη δημιουργία ενός κρατικού επενδυτικού ταμείου που θα μπορεί να αποφέρει κέρδη επενδύοντας πιο αποτελεσματικά τα κρατικά αποθέματα.

Το κόμμα στοχεύει επίσης στη διόρθωση της «υπερβολικής» υποτίμησης του γιεν, η οποία επιταχύνει τον πληθωρισμό, και επικεντρώνεται στη μείωση των τιμών των καθημερινών αναγκών, όπως τα τρόφιμα και τα καύσιμα.

Δημοκρατικό Κόμμα για τον Λαό

Το κόμμα ηγείται ο πρώην γραφειοκράτης του υπουργείου Οικονομικών Γιουιτσιχίρο Ταμάκι, ο οποίος αύξησε τις έδρες στις εκλογές υποσχόμενος να δώσει στα νοικοκυριά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, μεταξύ άλλων με την επέκταση των φορολογικών απαλλαγών.

Το κόμμα προτείνει την έκδοση ομολόγων «εκπαίδευσης» ύψους 5 τρισεκατομμυρίων γιεν (31,56 δισεκατομμύρια δολάρια) κάθε χρόνο, προκειμένου να διπλασιαστούν οι δαπάνες για την παιδική φροντίδα, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Ζητά επίσης τη μείωση του συντελεστή φόρου κατανάλωσης από 10% σε 5% έως ότου ο ρυθμός αύξησης των μισθών υπερβεί το ποσοστό του πληθωρισμού κατά 2%. Για τη χρηματοδότηση των μέτρων, το κόμμα υποστηρίζει ότι η Ιαπωνία πρέπει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την επένδυση των κρατικών αποθεματικών και των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF) που κατέχει η κεντρική τράπεζα.

Ο Ταμάκ δήλωσε ότι η απόφαση για το αν πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να ληφθεί μετά από ενδελεχή εξέταση των φετινών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς.

Sanseito

Το Sanseito, ένα κόμμα που κάποτε ήταν περιθωριακό ακροδεξιό, αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους νικητές στις εκλογές για την Άνω Βουλή τον περασμένο Ιούλιο, με την εκστρατεία «Japan First» που είχε ως στόχο την ανασυγκρότηση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών μέσω της αντίστασης στον παγκοσμιοποίηση.

Το κόμμα ζητά την πλήρη κατάργηση του φόρου κατανάλωσης και την αναθεώρηση της «αυστηρής», κατά την άποψή του, δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της αύξησης των δαπανών.