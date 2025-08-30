Xρηματιστήριο Αθηνών: Τάση σε δοκιμασία με φόντο την Γαλλία

Ο Αύγουστος παρά το αδύναμο φινάλε έκλεισε με κέρδη συμπληρώνοντας το δέκατο συνεχόμενο μήνα ανόδου του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν φαίνεται να προμηνύεται εξίσου ευνοϊκή, καθώς το επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών αβεβαιοτήτων που δημιουργούν έντονο κλίμα επιφυλακτικότητας.

Αφενός, η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν παρουσιάζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Αντιθέτως, εντείνεται, με νέα επεισόδια και εξελίξεις που διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τον ενεργειακό κίνδυνο και τροφοδοτούν τις αμφιβολίες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Ευρώπη.

Η επίδραση αυτής της κρίσης συνεχίζει να επηρεάζει τις αγορές, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα και στα εμπορεύματα, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις.

Αφετέρου, μια νέα εστία πολιτικής αναταραχής αναδύεται στην καρδιά της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τη Γαλλία. Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία: την ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία πρέπει να εξασφαλίσει έως την 8η Σεπτεμβρίου.

Η ενδεχόμενη αδυναμία της να επιτύχει συναίνεση στο κοινοβούλιο –ιδίως σε θέματα κρίσιμων δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό του ελλείμματος– εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για τη συνέχεια.

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία έχει αρχίσει ήδη να αποτυπώνεται στις αγορές, με τις πιέσεις να εντείνονται στα γαλλικά κρατικά ομόλογα, αλλά και στις μετοχές των τραπεζών της χώρας.

Η αστάθεια αυτή δεν περιορίζεται εντός των γαλλικών συνόρων. Αντιθέτως, επεκτείνεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, επηρεάζοντας τις αποτιμήσεις των τραπεζικών μετοχών σε όλη την Ευρώπη, ιδίως σε μια περίοδο που οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι σε ενδείξεις αδυναμίας ή πολιτικής ασυνέχειας στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Συνολικά, ενώ η ελληνική αγορά διατηρεί ακόμη ορισμένα θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων.

Οι προσεχείς εβδομάδες, ιδίως μέχρι τις κρίσιμες πολιτικές ημερομηνίες στην Ευρώπη, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η κινητικότητα σε επιχειρηματικό επίπεδο παραμένει ιδιαιτέρως ζωηρή (EXAE/Euronext, Alpha/Unicredit, Lamda/Ion, Intralot/Bellys, NRG/Ηρων) και ο Σεπτέμβριος είθισται να είναι μήνας εξελίξεων.

Αυτή η παράμετρος μπορεί να αποδειχθεί ικανή να αυξήσει το βαθμό αυτονόμησης της εγχώριας αγοράς και να περιορίσει την επίδραση μιας εισαγόμενης διόρθωσης.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά μετά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κατέγραψε τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις υποχωρώντας ως και τις 2020 μονάδες στην συνεδρίαση της Παρασκευής, συμπληρώνοντας 115 μονάδες απωλειών από τα πρόσφατα υψηλά.

Η αντίδραση σε μια πολύ φορτισμένη αρνητικά εικόνα των ωριαίων διαγραμμάτων ήρθε μάλλον φυσιολογικά χωρίς ωστόσο να αλλάζει τα δεδομένα της εν εξελίξει κίνησης.

Ο κινητός μέσος των 30 ημερών βρίσκεται σε οριακό σημείο διάσπασης θέτοντας σε εγρήγορση αντανακλαστικά περικοπής ζημιών από χαρτοφυλάκια που έχουν βραχυπρόθεσμη οπτική.

Η μάχη ωστόσο θα κριθεί στην περιοχή την οποία κινείται ο κινητός μέσος των 50 ημερών ελαφρώς χαμηλότερα των 2.000 μονάδων όπως είχε συμβεί και στη διόρθωση του Ιουνίου όταν ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύονταν στις 1.800 μονάδες.

Οι ημερήσιοι ταλαντωτές κινούνται πλέον στην ουδετερότητα και έχουν ίσες αποστάσεις από τις ζώνες υπερβολής. Και την ερχόμενη εβδομάδα θα αναμέναμε διατήρηση της μεταβλητότητας καθώς η αγορά προσεγγίζει κομβικής σημασίας επίπεδα διαπραγμάτευσης τα οποία έχουν και ψυχολογικές ερμηνείες.

Σε αυτή την πορεία ο τραπεζικός κλάδος θα έχει τον πρώτο λόγο για την διαμόρφωση της τάσης καθώς αποτελεί και την κυριότερη πηγή έντασης των ρευστοποιήσεων της αγοράς.