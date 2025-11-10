Τέταρτος μήνας εκροών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ξένοι επενδυτές συνέχισαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα να είναι καθαροί πωλητές στο ΧΑ, αυτή τη φορά το μέγεθος των εκροών δεν ήταν οριακό αλλά το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί από τον Μάιο του 2024: Ο Οκτώβριος έκλεισε με εκροές 207,72 εκατ. ευρώ ενώ στο 10μηνο το ισοζύγιο είναι υπέρ των εισροών με 105,9 εκατ. ευρώ αλλά αισθητά μειωμένο από τα 454 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου.



Φαίνεται ότι έχουμε εισέλθει στην περίοδο της αλλαγής των ενδιαφερόμενων επενδυτικών κεφαλαίων που συνδέεται με την αλλαγή του status την ελληνικής αγοράς. Η Μ. Βρετανία είχε τη μεγαλύτερη παρουσία στις ρευστοποιήσεις με εκροές 135 εκατ. ευρώ, στην δεύτερη θέση ήταν η Γαλλία με εκροές με 65,2 εκατ. ευρώ ενώ στον αντίποδα καθαροί αγοραστές ήταν η Ιρλανδία με εισροές 76,2 εκατ. ευρώ και η Γερμανία με 14,3 εκατ. ευρώ.



Η παρουσία των εκροών από την Μ. Βρετανία σχετίζεται και με τις θέσεις πώλησης που άνοιξαν επενδυτικά κεφάλαια στη μετοχή της Metlen. Οι Έλληνες θεσμικοί τέλος εμφανίζονται καθαροί πωλητές με 20 εκατ. ευρώ αν και στα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού καταγράφηκαν εισροές 30 εκατ. ευρώ.

Συναλλακτικά ο μήνας ήταν ο καλύτερος από τον Οκτώβριο του 2009. Αν και η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ήταν 251,01 εκατ. ευρώ έναντι 252,6 εκατ. ευρώ του φετινού Αυγούστου οι δύο επιπλέον ημέρες διαπραγμάτευσης έστειλαν το απόλυτο νούμερο των συναλλαγών στα 5,52 δις ευρώ.



Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές μειώθηκε στο 63,7% από 66,4% τον Σεπτέμβριο κοντά ωστόσο στα επίπεδα τα οποία ως τώρα έχει κινηθεί η χρονιά (62,8%). Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο σύνολο της κεφαλαιοποίησης σταθερά ψηλά στο 69,4%. Πέρα από τη σποτ αγορά που είχε το μερίδιο του λέοντος στις συναλλαγές υψηλότερες συναλλαγές είχαν τα εταιρικά ομόλογα (337,8 εκατ. ευρώ +23%) ενώ η Εναλλακτική Αγορά λόγω της μετάταξης εταιριών στην Κύρια Αγορά είναι -21% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι.

Σε επίπεδο συμμετοχής κωδικών παρατηρήθηκε σταθεροποίηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο με 28.476 κωδικούς να κάνουν έστω από μία πράξη ενώ επιβράδυνση παρατηρήθηκε σε ό,τι αφορά τις νέες μερίδες οι οποίες υποχώρησαν στις 1.885 έναντι 3.527 τον Σεπτέμβριο. Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί 21.832 νέοι κωδικοί έναντι 26.249 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και φαίνεται ότι το 2025 αν και εμφανίζει αύξηση 54,8% στις συναλλαγές σε σχέση με το 2024 θα μείνει πίσω στην ανανέωση του πλήθους των κωδικών.

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από εταιρικές πράξεις σημαντικού ειδικού βάρους που έχουν επίδραση στην κατεύθυνση της αγοράς. Ωστόσο, η διατήρηση των συναλλαγών σε υψηλά 15 ετών αποτελούν ένα ενθαρρυντικό στοιχείο για το ενδιαφέρον και την ανακύκλωση της ρευστότητας στο ΧΑ.



Παρά τις στοχευμένες εκροές από συγκεκριμένες κατηγορίες ξένων επενδυτών, η διατήρηση του ενδιαφέροντος από θεσμικούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σε συνδυασμό με τα σταθερά θετικά μακροοικονομικά δεδομένα – ισχυρή ανάπτυξη, βελτιωμένη πιστοληπτική εικόνα και πρόοδος στις επενδύσεις – δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την αγορά.



Την ίδια στιγμή, η βελτιωμένη κερδοφορία των εισηγμένων και οι διανομές μερισμάτων ενισχύουν την επενδυτική ελκυστικότητα, ενώ η εποχικότητα του παραδοσιακού «χριστουγεννιάτικου ράλι» προσθέτει έναν επιπλέον θετικό καταλύτη στο κλείσιμο του έτους.



Αν και η μεταβλητότητα είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένη όσο συνεχίζεται η αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, η ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα και η σταδιακή σταθεροποίηση των ροών συνθέτουν μια αγορά που δείχνει ότι μπορεί να στηρίξει τη δυναμική της και το 2026.