Πωλητές με 95,4 εκατ. ευρώ οι ξένοι τον Φεβρουάριο

Τα πρώτα στοιχεία του Φεβρουαρίου έδειχναν ήδη μεταστροφή της στάσης των ξένων επενδυτών όσον αφορά τις καθαρές ροές προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και η τελική εικόνα επιβεβαίωσε αυτή την τάση.

Ο δεύτερος μήνας της χρονιάς έκλεισε με εκροές 95,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την τάση που είχε καταγραφή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου όταν είχαν καταγραφεί εκροές 51,3 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του FTSE-25 οι αλλοδαποί επενδυτές έδειξαν ακόμη μεγαλύτερη διάθεση περιορισμού του ρίσκου τους, καθώς καταγράφηκαν εκροές 103,6 εκατ. ευρώ. Παρά ταύτα, σε επίπεδο διμήνου το ισοζύγιο των ξένων επενδυτών παραμένει θετικό, με καθαρές εισροές 41,7 εκατ. ευρώ, ενώ για τις μετοχές του FTSE-25 οι εισροές διαμορφώνονται στα 40,1 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή αυτή στη στάση των ξένων επενδυτών συνδέεται με διάφορους παράγοντες. Αφενός, οι τιμές των μετοχών είχαν οδηγηθεί σε νέα πολυετή υψηλά και, δεδομένου ότι οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να κατέχουν κυρίαρχα ποσοστά που φθάνουν το 68,3% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, ήταν περίπου αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα προχωρούσαν σε κατοχύρωση μέρους των σημαντικών υπεραξιών.

Αφετέρου, το τοπίο στον τραπεζικό κλάδο θόλωσε μετά την ειδησεογραφία που αφορούσε την τύχη των «κόκκινων» δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, ενώ πλέον καταγράφονται και ανοικτές δηλώσεις απαισιοδοξίας από επενδυτικά κεφάλαια για μερίδα εισηγμένων εταιρειών.

Παράλληλα, το ενδεχόμενο μετάταξης της ελληνικής αγοράς στις ώριμες αγορές δημιουργεί ζήτημα συγχρονισμού στις κινήσεις εισόδου και εξόδου ορισμένων επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν αναλόγως τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους.

Κατά τα λοιπά ο μήνας είχε ικανοποιητική συμμετοχή κωδικών καθώς στο ΧΑ κινήθηκαν έστω και με μία συναλλαγή 35.804 κωδικοί (1.145 αλλοδαποί) έναντι 33.287 τον Ιανουάριο (+8%) και 25.733 τον Φεβρουάριο του 2024 (+39%). Οι νέοι κωδικοί διατηρήθηκαν ψηλά στους 2.523 (Ιαν. 2.294) παρά το γεγονός ότι οι εταιρικές πράξεις που είθισται να κινητοποιούν ενδιαφέρον από νέους επενδυτές είναι στις πρώτες 70 ημέρες του 2026 σχετικά περιορισμένες.

Η έντονα πτωτική τάση (-6,8%) στο ξεκίνημα του Μαρτίου μέχρι στιγμής τροφοδοτείται από υψηλούς τζίρους που κινούνται στα 446,8 εκατ. ευρώ έναντι 367,1 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριου γεγονός το οποίο συνεχίζει να παραπέμπει σε αυξημένη συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών στις συναλλαγές και τον τρέχον μήνα. Το 69,7% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε από ξένους επενδυτές όταν τον Ιανουάριο είχε επίσης καταγραφεί η υψηλότερη τιμή (73,8%) από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (2013).

Πλέον, η κατεύθυνση του Γενικού Δείκτη καθορίζεται κυρίως από την πορεία των διεθνών αγορών, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις επισκιάζουν κάθε άλλη εγχώρια παράμετρο. Υπό αυτό το πρίσμα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πιο χρονικό σημείο θα παρατηρηθεί μετριασμός ή αλλαγή της προσέγγισης των ξένων επενδυτών σε ότι αφορά την διάθεση ανάληψης ρίσκου σε ελληνικές μετοχές δεδομένης την πολύ αυξημένης πλέον παρουσίας τους στην αγορά.