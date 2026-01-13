Ποια μετοχή μου αρέσει περισσότερο στο ΧΑ για το 2026

Είναι η εποχή των αγαπημένων επενδυτικών επιλογών για τη χρονιά και η στήλη δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Στο χθεσινό άρθρο περιγράψαμε πως θα μπορούσε να εξελιχθεί το 2026 καταγράφοντας μια σειρά από κινδύνους και ευκαιρίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν και προς τις δύο κατευθύνσεις τις αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν μάλλον επιπόλαιο να υιοθετήσει κανείς τη λογική «all in» και ότι βγει ή να μην επιμερίσει το ρίσκο του σε μετοχές αμυντικού χαρακτήρα.

Τα υψηλά beta της αγοράς λειτουργούν επιταχυντικά στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου κατά τις ανοδικές φάσεις, ωστόσο στην πτώση μετατρέπονται σε πολλαπλασιαστή απωλειών, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα και δοκιμάζοντας την αντοχή ακόμη και των πιο ψύχραιμων επενδυτών.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και άμυνας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση κεφαλαίου και τη διαχρονική απόδοση. Από την άλλη πλευρά τα χαμηλά beta προστατεύουν το κεφάλαιο αλλά χάνουν το… πάρτι.

Η χρυσή τομή μεταξύ άμυνας και επίθεσης το 2026 ακούει στο όνομα Jumbo. Ο λόγος για τον οποίο η μετοχή της εταιρίας δεν ακολούθησε με την ίδια ορμή (+9,2%) την απόδοση του Γενικού Δείκτη πέρυσι έχει να κάνει κυρίως με την ύπαρξη συστημικού ξένου θεσμικού πωλητή που σε τακτά χρονικά διαστήματα μείωνε τη θέση του διατηρώντας την προσφορά σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεχομένως η στάση αυτή να συνδέεται και με την αλλαγή του status της ελληνικής αγοράς η οποία επιβάλει την αποχώρηση κάποιων κεφαλαίων σε χρόνο που δεν συγχρονίζεται με τις αγορές άλλων επενδυτικών κεφαλαίων που εστιάζουν στις ώριμες αγορές. Κάτι ανάλογο συνέβη πέρυσι και στη μετοχή της Titan η οποία «ταλαιπωρήθηκε» για αρκετό χρονικό διάστημα από την έξοδο σημαντικού θεσμικού επενδυτή πριν ξεκινήσει το ράλι προς τα 54 ευρώ.

Τα θεμελιώδη της εταιρίας είναι διαχρονικά εξαιρετικά. Το Jumbo δουλεύει με υψηλά περιθώρια κερδοφορίας και είναι μηχανή μετρητών. Για κάθε 100 ευρώ πωλήσεων, τα 37 ευρώ μεταφράζονται σε λειτουργικά κέρδη και από αυτά τα 28 ευρώ σε καθαρά κέρδη. Από τα 37 ευρώ που είναι η λειτουργική επίδοση το 79% μεταφράζεται σε ρευστότητα.

Με αυτή τη ρευστότητα το Jumbo επενδύει προσεκτικά σε νέα καταστήματα, πληρώνει μέρισμα και κρατάει ψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Το 2010 ήταν η τελευταία χρονιά που η εταιρία εμφάνισε ισολογισμό που καθαρός δανεισμός ήταν θετικός.

Η χρονιά αναμένεται να κλείσει με αύξηση των πωλήσεων προς την περιοχή του 8% αν και ο μήνας Δεκέμβριος παραμένει πάντα καθοριστικός για τη διαμόρφωση της κερδοφορίας. Με αυτή την επίδοση τα λειτουργικά αποτελέσματα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 435 εκατ. ευρώ (+2,5%) και τα καθαρά κέρδη στα 325 εκατ. ευρώ.

Η αποτίμηση βρίσκεται στις 11 φορές τα καθαρά κέρδη ενώ η σχέση της επιχειρηματικής αξίας της εταιρίας με τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 7,9 φορές. Έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών το πιο πιθανό είναι φέτος η εταιρία να επανεξετάσει τη στάση της σε ό,τι αφορά το μέρισμα ως προς το θετικότερο.

Το 2025 μοίρασε αθροιστικά μέρισμα 0,97 ευρώ ανά μετοχή ή 129 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι το ταμείο της εταιρίας στο εξάμηνο είχε 379 εκατ. ευρώ και οι ισχυρότερες χρηματοροές πραγματοποιούνται στο δεύτερο εξάμηνο μάλλον θα πρέπει να αναμένουμε υψηλότερες χρηματικές διανομές.

Το χαμηλό δολάριο και οι μειωμένοι ναύλοι ευνοούν τη συγκράτηση του κόστους πωληθέντων, η νομοθεσία για τη φορολόγηση των μικρών δεμάτων από την Κίνα μειώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από πλατφόρμες πωλήσεων μετά το α’ εξάμηνο του 2026, ενώ η είσοδος της Βουλγαρίας στην ΕΕ ενδεχομένως να μειώσει περαιτέρω το κόστος συναλλαγών.

Ο Όμιλος Jumbo διαθέτει σήμερα περίπου 89 φυσικά καταστήματα στην Ευρώπη, τα οποία λειτουργεί απευθείας στις βασικές του αγορές: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία. Ο προγραμματισμός για το 2026 προβλέπει την δημιουργία 5–6 νέων καταστημάτων στην αγορά του Ισραήλ, τρία καταστήματα στο Οντάριο του Καναδά μέσα στο 2026, ως μέρος της επέκτασης στη νέα αγορά μέσω του δικτύου franchise της Fox Group ενώ για το χρονοδιάγραμμα νέων καταστημάτων στις παραδοσιακές γεωγραφικές ζώνες είναι ασφαλές να αναμένουν τρία νέα καταστήματα.

Όλα τα παραπάνω είναι λόγοι για να είναι κανείς θετικός για την μελλοντική κερδοφορία της εταιρίας. Η τιμολόγηση αυτών των προοπτικών δεν θα αργήσει να έρθει. Και η Jumbo έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει ακόμα και αν η χρηματιστηριακή συγκυρία γυρίσει ανάποδα.